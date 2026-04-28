“Це чорні гроші”: батько загиблого військового відмовився від компенсації

Батько загиблого українського військовослужбовця поділився своїм ставленням до грошових виплат після втрати сина, назвавши їх “чорними грошима”.

За його словами, такі кошти не можуть принести ні щастя, ні справжнього відчуття пам’яті. Він наголошує, що жодні матеріальні компенсації не здатні замінити втрату близької людини.

Чоловік розповів, що розглядає можливість використати ці кошти для створення храму, який стане символом світлої пам’яті про його сина.

Він описує загиблого як відкриту, добру людину, яка завжди допомагала іншим, не боялася труднощів і мала щиру душу.

Батько підкреслює, що саме така форма вшанування — створення місця пам’яті — є для нього більш правильною і гідною, ніж використання коштів у побутових цілях.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у країнський військовий Олексій Ануля поділився свідченнями після звільнення з російського полону, в якому провів 10 місяців.

За його словами, фізичні та психологічні зміни були настільки сильними, що рідні ледве його впізнали. Найболючішим стало те, що син взагалі не визнав у ньому батька і сказав, що це “не він”. Донька впізнала, однак не розуміла, що з ним сталося. Дружина боялася навіть торкнутися, а мати переживала це мовчки, перебуваючи у шоковому стані. Родина фактично побачила людину, яка пережила надзвичайні випробування і змінилася до невпізнаваності. Військовий розповідає, що організм був настільки виснажений, що після зустрічі з рідними він не зміг самостійно пересуватися — ноги відмовили, і його довелося нести до палати. Він пояснює це як захисну реакцію організму на пережиті травми.

