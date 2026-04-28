"Это черные деньги": отец погибшего военного отказался от компенсации

Отец погибшего украинского военнослужащего поделился своим отношением к денежным выплатам после потери сына, назвав их "черными деньгами".

Отец погибшего военного отказался от денег

По его словам, такие средства не могут принести ни счастья, ни подлинного ощущения памяти. Он отмечает, что никакие материальные компенсации не способны заменить потерю близкого человека.

Муж рассказал, что рассматривает возможность использовать эти средства для создания храма, который станет символом светлой памяти о его сыне.

Он описывает погибшего как открытого, доброго человека, который всегда помогал другим, не боялся трудностей и имел искреннюю душу.

Отец подчеркивает, что именно такая форма чествования — создание места памяти — для него более правильная и достойная, чем использование средств в бытовых целях.

Алексей Ануля поделился показаниями после освобождения из российского плена, в котором провел 10 месяцев.

По его словам, физические и психологические изменения были настолько сильными, что родные едва его узнали. Самым болезненным стало то, что сын вообще не признал в нем отца и сказал, что это "не он". Дочь узнала, но не понимала, что с ним произошло. Жена боялась даже коснуться, а мать переживала это молча, находясь в шоковом состоянии. Семья фактически увидела человека, который пережил чрезвычайные испытания и изменился до неузнаваемости. Военный рассказывает, что организм был так истощен, что после встречи с родными он не смог самостоятельно передвигаться — ноги отказали, и его пришлось нести в палату. Он объясняет это как защитную реакцию организма на пережитые травмы.

