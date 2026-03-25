Це було невипадково: розкрито цинічну мету пекельного удару РФ по заходу України

Росія 24 березня здійснила масовану атаку на західні регіони України, спрямувавши дрони на центр Львова та Івано-Франківська. За словами політтехнолога Михайла Шейтельмана, такі дії є реакцією ворога на поразки та значні втрати особового складу на фронті.

"Противник припинив застосовувати тактику інфільтрації, яка перестала бути ефективною, і повернувся до постійних "м'ясних штурмів", що тягне великі втрати живої сили", – пояснив експерт.

За його словами, масовані обстріли стали наслідком відчаю та невдач на полі бою. "За останній тиждень вони втратили понад 8 тисяч осіб, а захопили лише 20 квадратних кілометрів", – уточнив Шейтельман, додаючи, що через це ворог посилює терор проти мирного населення. Водночас атака пройшла не зовсім за планом.

"Починалося все гучно, в Києві були потужні вибухи о 2 годині ночі, потім виявилося, що ракет було значно менше, ніж анонсувалось. Настав ранок, і в мене склалося відчуття, що не все прилетіло, і далі почалась нова атака. Потім з'явилась інформація, що Росія використала тільки 40% засобів ураження. І тут стає зрозуміло, чому. ГУР завдало удар по "Цирконах"", — каже експерт.

Шейтельман підкреслив, що українська розвідка зірвала плани ворога, змусивши його діяти хаотично. Дрони, які залишились невикористані вночі, були націлені на житлові будинки та пам’ятки архітектури, які менш захищені. Під час атаки застосовувалися 426 засобів ураження, включно з дронами та ракетами повітряного і наземного базування. Українські ППО успішно відбили більшість ударів: усі 18 крилатих ракет Х-101 та ще 5 "Іскандер-К" були знищені, що зменшило руйнування міст і захистило цивільне населення.

Як вже писали "Коментарі", керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що Росія прагне вийти на інтенсивний цілодобовий режим запусків безпілотників Shahed по території України. Він опублікував цю інформацію на своєму Telegram-каналі, підкресливши, що подібну тактику Москва планувала ще на 2025 рік, проте для реалізації цього плану їй довелося тривалий час накопичувати необхідні ресурси.