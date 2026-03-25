Это было неслучайно: раскрыта циничная цель адского удара РФ по западу Украины

Россия 24 марта совершила массированную атаку на западные регионы Украины, направив дроны на центр Львова и Ивано-Франковска. По словам политтехнолога Михаила Шейтельмана, такие действия представляют собой реакцию врага на поражения и значительные потери личного состава на фронте.

"Противник прекратил применять тактику инфильтрации, которая перестала быть эффективной, и вернулся к постоянным "мясным штурмам", что влечет большие потери живой силы", – объяснил эксперт.

По его словам, массированные обстрелы явились следствием отчаяния и неудач на поле боя. "За последнюю неделю они потеряли более 8 тысяч человек, а захватили всего 20 квадратных километров", – уточнил Шейтельман, добавляя, что из-за этого враг усиливает террор против мирного населения. В то же время атака прошла не совсем по плану.

"Начиналось все громко, в Киеве были мощные взрывы в 2 часа ночи, потом оказалось, что ракет было гораздо меньше, чем анонсировалось. Наступило утро, и у меня сложилось ощущение, что не все прилетело, и дальше началась новая атака. Потом появилась информация о том, что Россия использовала только 40% средств поражения. И тут становится понятно почему. ГУР нанес удар по "Цирконам"", — говорит эксперт.

Шейтельман подчеркнул, что украинская разведка сорвала планы врага, вынудив его действовать хаотично. Оставшиеся неиспользованные ночью дроны были нацелены на жилые дома и памятники архитектуры, которые менее защищены. Во время атаки применялось 426 средств поражения, включая дронов и ракет воздушного и наземного базирования. Украинские ПВО успешно отразили большинство ударов: все 18 крылатых ракет Х-101 и еще 5 "Искандер-К" были уничтожены, что уменьшило разрушение городов и защитило гражданское население.

Как уже писали "Комментарии", руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что Россия стремится выйти на интенсивный круглосуточный режим запусков беспилотников Shahed по территории Украины. Он опубликовал эту информацию на своем Telegram-канале, подчеркнув, что подобную тактику Москва планировала еще на 2025 год, однако для реализации этого плана ей пришлось долго накапливать необходимые ресурсы.