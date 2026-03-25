logo

BTC/USD

68642

ETH/USD

2062.18

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Это было неслучайно: раскрыта циничная цель адского удара РФ по западу Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Это было неслучайно: раскрыта циничная цель адского удара РФ по западу Украины

Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что враг обстрелял не по плану, а реализовать замысел ему помешали действия ГУР

25 марта 2026, 10:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия 24 марта совершила массированную атаку на западные регионы Украины, направив дроны на центр Львова и Ивано-Франковска. По словам политтехнолога Михаила Шейтельмана, такие действия представляют собой реакцию врага на поражения и значительные потери личного состава на фронте.

Фото: из открытых источников

"Противник прекратил применять тактику инфильтрации, которая перестала быть эффективной, и вернулся к постоянным "мясным штурмам", что влечет большие потери живой силы", – объяснил эксперт.

По его словам, массированные обстрелы явились следствием отчаяния и неудач на поле боя. "За последнюю неделю они потеряли более 8 тысяч человек, а захватили всего 20 квадратных километров", – уточнил Шейтельман, добавляя, что из-за этого враг усиливает террор против мирного населения. В то же время атака прошла не совсем по плану.  

"Начиналось все громко, в Киеве были мощные взрывы в 2 часа ночи, потом оказалось, что ракет было гораздо меньше, чем анонсировалось. Наступило утро, и у меня сложилось ощущение, что не все прилетело, и дальше началась новая атака. Потом появилась информация о том, что Россия использовала только 40% средств поражения. И тут становится понятно почему. ГУР нанес удар по "Цирконам"", — говорит эксперт.

Шейтельман подчеркнул, что украинская разведка сорвала планы врага, вынудив его действовать хаотично. Оставшиеся неиспользованные ночью дроны были нацелены на жилые дома и памятники архитектуры, которые менее защищены. Во время атаки применялось 426 средств поражения, включая дронов и ракет воздушного и наземного базирования. Украинские ПВО успешно отразили большинство ударов: все 18 крылатых ракет Х-101 и еще 5 "Искандер-К" были уничтожены, что уменьшило разрушение городов и защитило гражданское население.

Как уже писали "Комментарии", руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что Россия стремится выйти на интенсивный круглосуточный режим запусков беспилотников Shahed по территории Украины. Он опубликовал эту информацию на своем Telegram-канале, подчеркнув, что подобную тактику Москва планировала еще на 2025 год, однако для реализации этого плана ей пришлось долго накапливать необходимые ресурсы.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/masovana-ataka-po-ukrayini-24-bereznya-polittehnolog-sheytelman_n3035385
Теги:

Новости

Все новости