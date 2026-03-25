Терору Путіна стане в рази більше: українців ошелешили прогнозом про майбутнє війни

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що Росія прагне вийти на інтенсивний цілодобовий режим запусків безпілотників Shahed по території України. Він опублікував цю інформацію на своєму Telegram-каналі, підкресливши, що подібну тактику Москва планувала ще на 2025 рік, проте для реалізації цього плану їй довелося тривалий час накопичувати необхідні ресурси.

За словами Коваленка, наразі російські сили поки що не здатні підтримувати такий рівень запусків стабільно протягом тривалого часу. Водночас експерт зазначає, що спроби виходу на постійні цілодобові атаки свідчать про намір Кремля продовжувати воєнні дії проти українського тилу та стратегічних об’єктів. Це демонструє, що Росія планує систематично навантажувати системи протиповітряної оборони, перевіряючи їхні можливості та готуючи свій військово-промисловий комплекс до більш масштабних атак.

Коваленко зауважує, що метою таких дій є не лише удари по Україні, а й підготовка до потенційних атак на об’єкти в країнах НАТО. Відтак він наголошує на необхідності руйнування російських виробничих потужностей, логістичних ланцюгів та ресурсної бази як пріоритету для західних країн.

“Прикро, що в 2026 році це досі не всім зрозуміло в демократіях”, – констатував керівник ЦПД.

Протягом 24 березня російська армія продовжувала масовані атаки безпілотниками, ураження фіксували у багатьох українських містах, серед яких Дніпро, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернігів та Вінниця. Через ці обстріли є жертви та постраждалі, що підкреслює масштаб загрози для цивільного населення та критичної інфраструктури.

Портал "Коментарі" вже писав, що нинішнє зростання цін на нафту та відновлення інтересу США до подій на Близькому Сході можуть надати Росії додаткові стратегічні переваги у війні проти України.