Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что Россия стремится выйти на интенсивный круглосуточный режим запуска беспилотников Shahed по территории Украины. Он опубликовал эту информацию на своем Telegram-канале, подчеркнув, что подобную тактику Москва планировала еще на 2025 год, однако для реализации этого плана ей пришлось долго накапливать необходимые ресурсы.

По словам Коваленко, российские силы пока не способны поддерживать такой уровень запусков стабильно в течение длительного времени. В то же время, эксперт отмечает, что попытки выхода на постоянные круглосуточные атаки свидетельствуют о намерении Кремля продолжать военные действия против украинского тыла и стратегических объектов. Это демонстрирует, что Россия планирует систематически нагружать системы противовоздушной обороны, проверяя их возможности и готовя свой военно-промышленный комплекс к более масштабным атакам.

Коваленко отмечает, что целью таких действий является не только удары по Украине, но и подготовка к потенциальным атакам на объекты в странах НАТО. Следовательно, он отмечает необходимость разрушения российских производственных мощностей, логистических цепей и ресурсной базы как приоритета для западных стран.

"Досадно, что в 2026 году это до сих пор не всем понятно в демократиях", — констатировал руководитель ЦПИ.

24 марта российская армия продолжала массированные атаки беспилотниками, поражения фиксировали во многих украинских городах, среди которых Днепр, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Чернигов и Винница. Из-за этих обстрелов есть жертвы и пострадавшие, что подчеркивает масштаб угрозы для гражданского населения и критической инфраструктуры.

Портал "Комментарии" уже писал , что нынешний рост цен на нефть и возобновление интереса США к событиям на Ближнем Востоке могут предоставить России дополнительные стратегические преимущества в войне против Украины. Такое мнение высказывают многочисленные аналитики и комментаторы, в частности, в материале The National Interest Сюзанна Лофтус, доцент кафедры стратегии национальной безопасности в Национальном военном колледже, специализирующейся на российской внешней политике.