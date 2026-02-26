Це була порада від світу: через це Путін почав більшу війну проти України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нерішуча реакція міжнародної спільноти на російську окупацію Криму у 2014 році стала одним з факторів, які підштовхнули російського диктатора Володимира Путіна до повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський 26 лютого у День спротиву окупації Криму виступив з заявою, де закликав притягнути Росію до відповідальності за свою агресію.

"Щороку 26 лютого — у День спротиву окупації Криму — ми згадуємо цей глобальний урок і шануємо тих, хто не мовчав та не пасував перед російською агресією. І наполягаємо, що відповідальність агресора за війну є однією з гарантій безпеки, однією з найбільш сильних передумов тривалого миру", — йдеться в заяві президента.

Зеленський зауважив, що світ "фактично заплющив очі" на анексію півострова Росією та "радив" Україні мовчати про російські злочини. За його словами, це був один з факторів, які дали можливість Путіну оголосити повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

"Російська війна проти України почалася з окупації нашого Криму, і світ фактично заплющив очі на це. Тодішніх лідерів не зацікавили мітинги й спротив у Криму та загалом почуття України. Світ радив Україні мовчати. Саме тому Путін повірив, що він може дозволити собі значно більшу війну та жорсткіше протистояння із Заходом", — додав Зеленський.

Президент також подякував партнерам, які підтримують Україну, зокрема в межах Кримська платформа. Зеленський наголосив, що російська присутність у Криму "служить лише війні" та закликав світ послідовно визнавати, що Крим — це Україна.

