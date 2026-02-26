Це була порада від світу: через це Путін почав більшу війну проти України

Рубрики
Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський заявив, що нерішуча реакція міжнародної спільноти на російську окупацію Криму у 2014 році стала одним з факторів, які підштовхнули російського диктатора Володимира Путіна до повномасштабної війни.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський 26 лютого у День спротиву окупації Криму виступив з заявою, де закликав притягнути Росію до відповідальності за свою агресію.
Зеленський зауважив, що світ "фактично заплющив очі" на анексію півострова Росією та "радив" Україні мовчати про російські злочини. За його словами, це був один з факторів, які дали можливість Путіну оголосити повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.
Президент також подякував партнерам, які підтримують Україну, зокрема в межах Кримська платформа. Зеленський наголосив, що російська присутність у Криму "служить лише війні" та закликав світ послідовно визнавати, що Крим — це Україна.
