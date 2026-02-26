logo

Это был совет от мира: поэтому Путин начал большую войну против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Это был совет от мира: поэтому Путин начал большую войну против Украины

Зеленский заявил, что слабая реакция мира на оккупацию Крыма позволила России начать полномасштабную войну против Украины.

26 февраля 2026, 14:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нерешительная реакция международного сообщества на российскую оккупацию Крыма в 2014 году стала одним из факторов, подтолкнувших российского диктатора Владимира Путина к полномасштабной войне.

Это был совет от мира: поэтому Путин начал большую войну против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский 26 февраля в День сопротивления оккупации Крыма выступил с заявлением, в котором призвал привлечь Россию к ответственности за свою агрессию.

"Каждый год 26 февраля — в День сопротивления оккупации Крыма — мы вспоминаем этот глобальный урок и уважаем тех, кто не молчал и не шел перед российской агрессией. И настаиваем, что ответственность агрессора за войну является одной из гарантий безопасности, одной из наиболее сильных предпосылок длительного мира", — говорится в заявлении президента.

Зеленский отметил, что мир "фактически закрыл глаза" на аннексию полуострова Россией и "советовал" Украине молчать о российских преступлениях. По его словам, это был один из факторов, позволивших Путину объявить полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

"Российская война против Украины началась с оккупации нашего Крыма, и мир фактически закрыл глаза на это. Тогдашних лидеров не заинтересовали митинги и сопротивление в Крыму и вообще чувство Украины. Мир советовал Украине молчать. Именно поэтому Путин поверил, что он может позволить себе гораздо большую войну и более жесткое противостояние с Западом", — добавил Зеленский.

Президент также поблагодарил партнеров, которые поддерживают Украину, в частности, в пределах Крымской платформы. Зеленский подчеркнул, что российское присутствие в Крыму "служит только войне" и призвал мир последовательно признавать, что Крым – это Украина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль уничтожает Крым, который помнят украинцы.

Также "Комментарии" писали, что в Крыму обнаружили новый тайный дворец Путина.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18126
