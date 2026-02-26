Это был совет от мира: поэтому Путин начал большую войну против Украины

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нерешительная реакция международного сообщества на российскую оккупацию Крыма в 2014 году стала одним из факторов, подтолкнувших российского диктатора Владимира Путина к полномасштабной войне.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский 26 февраля в День сопротивления оккупации Крыма выступил с заявлением, в котором призвал привлечь Россию к ответственности за свою агрессию.
Зеленский отметил, что мир "фактически закрыл глаза" на аннексию полуострова Россией и "советовал" Украине молчать о российских преступлениях. По его словам, это был один из факторов, позволивших Путину объявить полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.
Президент также поблагодарил партнеров, которые поддерживают Украину, в частности, в пределах Крымской платформы. Зеленский подчеркнул, что российское присутствие в Крыму "служит только войне" и призвал мир последовательно признавать, что Крым – это Украина.
