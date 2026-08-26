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Це буде тотальний хаос: розкрито вбивчий задум Путіна в Україні

За словами Олега Жданова, балістичні ракети продемонстрували надзвичайно високу ефективність у сучасних умовах ведення війни

26 серпня 2026, 09:30
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Клименко Елена

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов попередив про серйозні ризики для української протиповітряної оборони в осінньо-зимовий період. За його оцінкою, однією з головних загроз залишатимуться російські балістичні ракети, а також боєприпаси, які Москва отримує від Північної Кореї.

Це буде тотальний хаос: розкрито вбивчий задум Путіна в Україні

Фото: з відкритих джерел

Жданов зазначив, що ситуація ускладнюється через проблеми з постачанням Україні систем ППО та ракет-перехоплювачів. На його думку, у відносинах із західними партнерами могли бути допущені прорахунки, наслідки яких швидко компенсувати вже буде складно.

"Російські та північнокорейські ракети стануть для нас суттєвою проблемою восени-взимку", — наголосив експерт.

За словами Жданова, досвід сучасної війни продемонстрував високу ефективність балістичних ракет. Саме це, на його думку, може впливати на готовність партнерів передавати Україні власні запаси такого озброєння та особливо дефіцитні ракети-перехоплювачі.

Окремою проблемою він назвав скорочення американських запасів боєприпасів після їх активного використання на Близькому Сході. За оцінкою експерта, це також здатне позначатися на можливостях Вашингтона швидко забезпечувати союзників необхідними ракетами. 

На цьому тлі дедалі актуальнішою стає перспектива виробництва перехоплювачів для Patriot в Україні. Однак запуск такого складного технологічного процесу потребуватиме часу. Необхідно отримати технології та документацію, створити виробничі потужності, закупити обладнання, підготувати персонал і налагодити постачання компонентів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що російські війська під ранок 26 серпня атакували житловий район Чернігова безпілотником. Унаслідок удару практично повністю знищено приватний будинок, у якому перебували жінка та двоє її дітей. Дві людини загинули, ще одну дитину госпіталізували. Як повідомили у Чернігівській міській раді, після влучання спалахнула сильна пожежа. На момент російської атаки всередині будинку перебували 39-річна жінка та дві її доньки — 4 і 14 років



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