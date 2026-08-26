Это будет тотальный хаос: раскрыт убийственный замысел Путина в Украине

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов предупредил о серьезных рисках для украинской противовоздушной обороны в осенне-зимний период. По его оценке одной из главных угроз будут оставаться российские баллистические ракеты, а также боеприпасы, которые Москва получает от Северной Кореи.

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Жданов отметил, что ситуация усложняется из-за проблем со снабжением Украины систем ПВО и ракет-перехватчиков. По его мнению, в отношениях с западными партнерами могли быть допущены просчеты, последствия которых скоро компенсировать уже будет сложно.

"Российские и северокорейские ракеты станут для нас существенной проблемой осенью-зимой", — подчеркнул эксперт.

По словам Жданова, опыт современной войны продемонстрировал высокую эффективность баллистических ракет. Именно это, по его мнению, может влиять на готовность партнеров передавать Украине свои запасы такого вооружения и особенно дефицитные ракеты-перехватчики.

Отдельной проблемой он назвал сокращение американских запасов боеприпасов после их активного использования на Ближнем Востоке. По оценке эксперта, это также способно сказываться на возможностях Вашингтона быстро снабжать союзников необходимыми ракетами.

На этом фоне становится все более актуальной перспектива производства перехватчиков для Patriot в Украине. Однако запуск такого сложного технологического процесса потребует времени. Необходимо получить технологии и документацию, создать производственные мощности, закупить оборудование, подготовить персонал и наладить поставки компонентов.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что российские войска под утро 26 августа атаковали жилой район Чернигова беспилотником. В результате удара практически полностью уничтожен частный дом, в котором находились женщина и двое ее детей. Два человека погибли, еще одного ребенка госпитализировали. Как сообщили в Черниговском городском совете, после попадания вспыхнул сильный пожар. В момент российской атаки внутри дома находились 39-летняя женщина и две ее дочери — 4 и 14 лет