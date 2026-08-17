Це буде тотальне знищення: ЗМІ приголомшили інсайдом про нову небезпечну фазу війни

Російсько-українська війна дедалі більше виходить за межі класичного протистояння армій на фронті. Сторони системно намагаються послабити економічний потенціал одна одної, атакуючи енергетику, логістику, порти, промислові підприємства та інші об’єкти, від яких залежить функціонування держави. Про це пише The Kyiv Independent.

Фото: з відкритих джерел

Поняття "тотальної війни" означає ситуацію, коли держава залучає практично всі доступні ресурси для досягнення військових цілей. Йдеться не лише про знищення військових об’єктів, а й про масштабний тиск на економіку, транспорт, енергетику та цивільну інфраструктуру. Колишній генерал-майор австралійської армії Мік Раян зазначає, що в такому протистоянні використовуються всі елементи національної сили.

Росія ще від початку повномасштабного вторгнення намагалася завдати Україні максимальної економічної шкоди. Москва системно атакувала енергетичну інфраструктуру, порти та намагалася обмежити українську морську торгівлю. Однак згодом Україна отримала більше можливостей для ударів у глибокому тилу РФ, зокрема по нафтопереробних підприємствах, логістичних центрах та морських об’єктах.

У відповідь Росія посилила атаки на українські цивільні та економічні об’єкти. Під удари дедалі частіше потрапляють склади, логістичні вузли великих компаній і портова інфраструктура Одещини. The Kyiv Independent звертає увагу, що удари по великих торговельних мережах та логістичних системах мають на меті завдати противнику економічних втрат і ускладнити роботу його тилу.

Український аналітик Микола Бєлєсков пояснює логіку цього протистояння прагненням виснажити суперника швидше, ніж він зможе відновити власні ресурси. Водночас він наголошує, що російська сторона значно активніше атакує об’єкти, необхідні для повсякденного життя населення.

Ще одним чинником залишається мобілізаційний ресурс Росії. Кремль переважно компенсує втрати за рахунок високих виплат контрактникам, однак темпи набору, за оцінками експертів, наближаються до рівня втрат. Через це після виборів до Держдуми може знову постати питання про додаткову мобілізацію.

Портал "Коментарі" вже писав, що Німеччина, Франція та Велика Британія можуть спробувати сформувати окремий переговорний формат щодо завершення війни Росії проти України. Європейські країни побоюються, що Сполучені Штати можуть домовлятися з Москвою без повноцінної участі європейських союзників. Політолог Олександр Хара вважає, що поява такого треку є важливою, однак Києву не можна покладатися лише на дипломатію.