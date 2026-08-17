«За нас усе вирішать у Кремлі»: експерт попередив про нову небезпечну пастку Путіна для України

Німеччина, Франція та Велика Британія можуть спробувати сформувати окремий переговорний формат щодо завершення війни Росії проти України. Європейські країни побоюються, що Сполучені Штати можуть домовлятися з Москвою без повноцінної участі європейських союзників. Політолог Олександр Хара вважає, що поява такого треку є важливою, однак Києву не можна покладатися лише на дипломатію.

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За словами експерта, Кремль переслідує значно масштабніші цілі, ніж захоплення українських територій. Росія прагне змінити баланс сил у Європі, послабити сусідні держави та використати Україну для реалізації власної геополітичної стратегії.

"Я є скептиком того, що цю війну можна зупинити дипломатією, оскільки російська стратегічна культура заснована на грі з нульовою сумою. Україна конче потрібна і для виживання путінського режиму, і для просування Росії далі на європейському континенті, бо Україна є ціллю цієї війни", — сказав експерт.

Водночас Хара позитивно оцінює те, що європейські держави прагнуть активніше впливати на переговорний процес. На його думку, війна вже давно перестала бути виключно українською проблемою, оскільки її результат безпосередньо визначатиме майбутню систему безпеки Європи. Саме тому Україна має брати участь у всіх можливих форматах переговорів.

"Ми маємо брати участь у дипломатії, навіть якщо розуміємо, що з великою ймовірністю вона не приведе до швидкого завершення війни. Якщо ми не будемо виставляти свою позицію і захищати її, то теоретично за нас її випише хтось інший", — вважає політолог.

На думку експерта, Київ має виходити з максимально несприятливого сценарію і не будувати державну політику на припущенні, що мирна угода буде досягнута найближчим часом. Переговорний процес потрібно поєднувати з посиленням армії, розвитком власних далекобійних можливостей та економічним тиском на Росію.

"Робити ставку потрібно на найпесимістичніший сценарій — що ця війна продовжиться і наступного року, а можливо, й через рік. Ми маємо виходити з цього, нарощувати наші засоби, щоб накопичений ефект міг призвести до того, що Росія перестане бути здатною вести війну", — сказав експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що напередодні нового пакета санкцій Європейського Союзу, який очікується восени, Латвія закликає партнерів повністю припинити видачу віз громадянам Росії. Прем'єр-міністр Андріс Кулбергс вважає, що Європа має жорсткіше реагувати на російську агресію та не створювати можливостей для вільного в'їзду представникам держави-агресора.