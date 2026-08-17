Это будет тотальное уничтожение: СМИ ошеломили инсайдом о новой опасной фазе войны

Российско-украинская война все больше выходит за рамки классического противостояния армий на фронте. Стороны системно пытаются ослабить экономический потенциал друг друга, атакуя энергетику, логистику, порты, промышленные предприятия и другие объекты, от которых зависит функционирование государства. Об этом пишет The Kyiv Independent.

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Понятие "тотальной войны" означает ситуацию, когда государство привлекает практически все доступные ресурсы для достижения военных целей. Речь идет не только об уничтожении военных объектов, но и масштабном давлении на экономику, транспорт, энергетику и гражданскую инфраструктуру. Бывший генерал-майор австралийской армии Мик Райан отмечает, что в таком противостоянии используются все элементы национальной силы.

Россия еще с начала полномасштабного вторжения пыталась нанести Украине максимальный экономический ущерб. Москва системно атаковала энергетическую инфраструктуру, порты и пыталась ограничить украинскую морскую торговлю. Однако впоследствии Украина получила больше возможностей для ударов в глубоком тылу РФ, в частности, по нефтеперерабатывающим предприятиям, логистическим центрам и морским объектам.

В ответ Россия ужесточила атаки на украинские гражданские и экономические объекты. Под удары все чаще подпадают склады, логистические узлы крупных компаний и портовая инфраструктура Одесщины. The Kyiv Independent обращает внимание, что удары по крупным торговым сетям и логистическим системам преследуют цель нанести противнику экономические потери и усложнить работу его тыла.

Украинский аналитик Николай Белесков объясняет логику этого противостояния стремлением истощить соперника быстрее, чем сможет восстановить собственные ресурсы. В то же время он отмечает, что российская сторона гораздо активнее атакует объекты, необходимые для повседневной жизни населения.

Еще одним фактором остается мобилизационный ресурс России. Кремль преимущественно компенсирует потери за счет высоких выплат контрактникам, однако темпы набора, по оценкам экспертов, приближаются к уровню потерь. Поэтому после выборов в Госдуму может вновь возникнуть вопрос о дополнительной мобилизации.

Портал "Комментарии" уже писал, что Германия, Франция и Великобритания могут попытаться сформировать отдельный переговорный формат по завершению войны России против Украины. Европейские страны опасаются, что Соединенные Штаты могут договариваться с Москвой без участия европейских союзников. Политолог Александр Хара считает, что появление такого трека важно, однако Киеву нельзя полагаться только на дипломатию.