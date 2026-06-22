“Це буде катастрофа”: військовий розповів, що насправді очікує на Крим

Ситуація в Криму стрімко погіршується. Напередодні в мережі інтернет з’явилась інформація, що на півострові скорочують час роботи магазинів та громадського транспорту, вуличне освітлення не вмикатимуть, а бензин не продаватимуть декілька днів.

Крим. Фото портал "Коментарі"

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що українські війська уразили три пороми, які з’єднували Крим із Краснодарським краєм РФ. На великій території немає світла, води, бензину, проблеми зі зв’язком. Використовують, за його словами, газогенератори та газові електростанції. Однак, як зазначив військовий, удари були не тільки по нафтовому, а й по великому газовому терміналу. Тож із газом у Криму також проблеми.

Військовий зазначив, що Крим поступово стає непридатним для життя, тому люди не чекають якихось офіційних пояснень поступово виїздять із Криму. При цьому на мостах, які ведуть на материкову частину та у РФ шалені черги.

“Хтось, звісно, ​​розраховує, що ситуація зміниться. Це правда. Ситуація, звісно, ​​зміниться. Тільки зміниться вона на гірше. Ось Мадяр, командувач силами безпілотних систем Збройних Сил України Роберт Бровді, вже поділився рецептом, який чекає на окупантів у Криму. Москва та Путін до останнього триматимуться за Крим як за головний трофей війни. Тут я з ним цілком погоджуюся. Навіть у режимі острова, звичайно, це ж опора ідеології величі і купа плюшок типу Внутрішнє Азовське водоймище РФ і так далі, пише Мадяр. За його словами, попри це, Крим як плацдарм для атак на Україну — це вже військовий абсурд”, — зазначив військовий.

За словами Мадяра, як зазначає Сазонов, ситуація в Криму буде наступною — повне падіння ППО, пробивання залишків флоту, зупинка тіньової економіки, тотальне ресурсне та логістичне виснаження, туристичний дефолт, енергетична пустеля, транспортний локдаун тощо.

За словами військового, Сили безпілотних систем далеко не єдині, хто займається Кримом — є ще СБУ, ГУР, морська піхота.

"І в Криму це чудово розуміє окупаційна влада. Вже говорять між собою про те, що військовий флот готується йти і частково вже пішов. Військових теж активно перекидають на материк в обидві сторони. ФСБшники перенесли в Новоросійськ контору і в більшості переїхали туди. Поліцейські активно переводяться на материк, хто тільки може", — розповів військовий.

Також, як зазначає окупаційна влада, в Криму уже почала діяти українська агентура.

“Крим покладе Москву. Це точка психологічного перелому. Гра голки Кощія. У нас ховається просто під носом. Усі диктатури руйнуються раптово. Згадайте мій прогноз, – каже командувач силами безпілотних систем Мадяр. Ну, а що за фактом відбувається? Горить нафтоналивний термінал, газовий термінал, нафтосховища у Криму, удари по мостах у районі Чонгара. Сухопутний коридор – вже горить, горить, як завжди, стабільно. Ну що, привіт блокада. Все лише починається”, — підсумував військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про удар в саме серце Путіна.



