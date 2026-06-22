"Это будет катастрофа": военный рассказал, что на самом деле ожидает Крым

Ситуация в Крыму стремительно ухудшается. Накануне в интернете появилась информация, что на полуострове сокращают время работы магазинов и общественного транспорта, уличное освещение не будут включать, а бензин не будут продавать несколько дней.

Крым. Фото портал "Комментарии"

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что украинские войска поразили три парома, соединявших Крым с Краснодарским краем РФ. На обширной территории нет света, воды, бензина, проблемы со связью. Используют, по его словам, газогенераторы и газовые электростанции. Однако, как отметил военный, удары были не только по нефтяному, но и крупному газовому терминалу. Поэтому с газом в Крыму тоже проблемы.

Военный отметил, что Крым постепенно становится непригодным для жизни, поэтому люди не ждут каких-либо официальных объяснений, постепенно выезжают из Крыма. При этом на мостах, ведущих на материковую часть и в РФ безумные очереди.

"Кто-то, конечно, рассчитывает, что ситуация изменится. Это правда. Ситуация, конечно, изменится. Только изменится она к худшему. Вот Мадяр, командующий силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Роберт Бровди, уже поделился рецептом, ожидающим оккупантов в Крыму. Москва и Путин до последнего будут держаться за Крым как главный трофей войны. Здесь я с ним полностью соглашаюсь. Даже в режиме острова, конечно, это же опора идеологии величия и куча плюшек типа Внутренний Азовский водоем РФ и так далее, пишет Мадяр. По его словам, несмотря на это Крым как плацдарм для атак на Украину — это уже военный абсурд”, — отметил военный.

По словам Мадяра, как отмечает Сазонов, ситуация в Крыму будет следующей — полное падение ПВО, пробивание остатков флота, остановка теневой экономики, тотальное ресурсное и логистическое истощение, туристический дефолт, энергетическая пустыня, транспортный локдаун и т.д.

По словам военного, Силы беспилотных систем далеко не единственные, кто занимается Крымом – есть еще СБУ, ГУР, морская пехота.

"И в Крыму это прекрасно понимают оккупационные власти. Уже говорят между собой о том, что военный флот готовится идти и частично уже ушел. Военных тоже активно перебрасывают на материк в обе стороны. ФСБшники перенесли в Новороссийск контору и в большинстве переехали туда. Полицейские активно переводятся на материк, кто только может", – рассказал военный.

Также, как отмечают оккупационные власти, в Крыму уже начала действовать украинская агентура.

"Крым положит Москву. Это точка психологического перелома. Игра иглы Кощея. У нас прячется прямо под носом. Все диктатуры разрушаются внезапно. Вспомните мой прогноз, — говорит командующий силами беспилотных систем Мадяр. Ну, а что по факту происходит? Горит нефтеналивной терминал, газовый терминал, нефтехранилища в Крыму, удары по мостам в районе Чонгара. Сухопутный коридор – уже горит, горит, как обычно, стабильно. Ну что, привет блокада. Все только начинается”, — подытожил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал об ударе в самое сердце Путина.



