Російський автор Z-каналу "Когда запели пушки" Віталій Воронов виступив із різкою критикою політики Кремля та поставив під сумнів заяви про "далекоглядність" керівництва Росії.

Пропагандисти критикують плани Путіна

Його реакція стала відповіддю на заяву голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорія Карасіна, який назвав політику Володимира Путіна такою, що нібито вивела країну на позиції передової держави.

У своїй публікації блогер навів низку подій, які, на його думку, суперечать цій оцінці. Серед них — розширення НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції, удари по території РФ, а також ситуація на фронті.

Зокрема, він звернув увагу на те, що, за його словами, Україна, яку раніше в Росії часто зображали як слабку державу, змогла протистояти російським силам та вести бойові дії на територіях, прилеглих до кордону РФ.

Також блогер іронічно зауважив про необхідність залучення допомоги з боку інших країн, що, на його думку, свідчить про проблеми у веденні війни.

У своїх висловлюваннях він різко розкритикував російське керівництво, назвавши його рішення нелогічними та відірваними від реальності.

Подібні заяви свідчать про зростання внутрішньої критики навіть серед прихильників війни, які раніше підтримували дії Кремля.

