Российский автор Z-канала "Когда запели пушки" Виталий Воронов выступил с резкой критикой политики Кремля и подверг сомнению заявления о "дальновидности" руководства России.

Пропагандисты критикуют планы Путина

Его реакция стала ответом на заявление председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, который назвал политику Владимира Путина якобы выведшей страну на позиции передового государства.

В своей публикации блоггер привел ряд событий, которые, по его мнению, противоречат этой оценке. Среди них расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции, удары по территории РФ, а также ситуация на фронте.

В частности, он обратил внимание на то, что, по его словам, Украина, ранее в России часто изображавшаяся как слабое государство, смогла противостоять российским силам и вести боевые действия на территориях, прилегающих к границе РФ.

Также блогер иронически отметил необходимость привлечения помощи со стороны других стран, что, по его мнению, свидетельствует о проблемах в ведении войны.

В своих высказываниях он подверг резкой критике российское руководство, назвав его решения нелогичными и оторванными от реальности.

Подобные заявления свидетельствуют о росте внутренней критики даже среди сторонников войны, ранее поддерживавших действия Кремля.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российской Астрахани правоохранители заявили о разоблачении организованной группы, которая, по данным следствия, зарабатывала на отправке людей на войну против Украины.

По информации российских источников, участники схемы искали представителей социально незащищенных слоев населения, заставлявших или склонявших к подписанию контрактов с российской армией. Отмечается, что людей могли незаконно содержать и направлять в наиболее опасные участки фронта.

