Бюджети і відстань до ворога: Нотевський поставив незручне питання

Олександр Нотевський виступив із публічною заявою, у якій порівняв фінансові можливості та географічну близькість до ворога трьох великих українських міст — Києва, Дніпра та Харкова.

Нотевський про заклики Кличка покинути місто

У своїй заяві він зазначив, що бюджет Києва становить 106 млрд грн, а відстань до території росії — близько 400 км. Водночас бюджет Дніпра складає 23 млрд грн при відстані до тимчасово окупованих територій близько 215 км. Бюджет Харкова, за наведеними даними, становить 21 млрд грн, тоді як відстань до кордону з росією — близько 30 км.

На цьому тлі Нотевський звернув увагу на риторику міської влади після російських обстрілів і поставив запитання, мер якого з цих міст закликає мешканців збирати речі та виїжджати. Таким чином він поставив під сумнів доцільність подібних закликів з боку керівництва міста з найбільшим бюджетом і найбільшою віддаленістю від ворога.

