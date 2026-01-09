Бюджеты и расстояние до врага: Нотевский задал неудобный вопрос

Александр Нотевский выступил с публичным заявлением, в котором сравнил финансовые возможности и географическую близость к врагу трех крупных украинских городов – Киеву, Днепру и Харькову.

Нотевский про призыв Кличка покинуть город

В своем заявлении он отметил, что бюджет Киева составляет 106 млрд грн, а расстояние до территории России — около 400 км. В то же время, бюджет Днепра составляет 23 млрд грн при расстоянии до временно оккупированных территорий около 215 км. Бюджет Харькова, по приведенным данным, составляет 21 млрд грн, тогда как расстояние до границы с россией около 30 км.

На этом фоне Нотевский обратил внимание на риторику городских властей после российских обстрелов и задал вопрос, мэр которого из этих городов призывает жителей собирать вещи и уезжать. Таким образом, он поставил под сомнение целесообразность подобных призывов со стороны руководства города с наибольшим бюджетом и наибольшей удаленностью от врага.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Министерстве обороны Украины сообщили о порядке выплат денежного довольствия военнослужащим в январе. В ведомстве отметили, что остаток средств за декабрь 2025 будет выплачен в полном объеме в течение января 2026 года.

По информации МОУ, необходимый финансовый ресурс уже направили в воинские части. В министерстве пояснили, что частичная выплата в конце декабря была связана с особенностями завершения бюджетного года и не является нарушением действующего законодательства. В Департаменте социального обеспечения МОУ подчеркнули, что денежное довольствие военнослужащим выплачивается ежемесячно до 20 числа. В случае, если денежные средства поступают позже, выплаты производятся в течение трех дней после их поступления. Такой порядок определен решением главы ведомства от 06.01.2026.

