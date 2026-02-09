logo_ukra

Бутусов розповів, чому 20-річний пілот БпЛА ефективніший за снайпера з 20 роками досвіду
Бутусов розповів, чому 20-річний пілот БпЛА ефективніший за снайпера з 20 роками досвіду

Командир взводу БпЛА бригади «Хартія» заявив, що молоді оператори дронів сьогодні ефективніші за класичних снайперів

9 лютого 2026, 17:07
Сучасна війна радикально змінює уявлення про ефективність на полі бою: 20-річний пілот безпілотника з правильною підготовкою може знищити більше противника, ніж снайпер із десятками років досвіду. Про це заявив командир взводу безпілотних систем бригади Хартія Юрій Бутусов в коментарі для The Times.

Бутусов розповів, чому 20-річний пілот БпЛА ефективніший за снайпера з 20 роками досвіду

Бутусов про війну дронів

За його словами, у "Хартії" свідомо роблять ставку на цілеспрямоване знищення російських пілотів БпЛА, оскільки саме ця категорія військових є для противника однією з найдорожчих і найважчих у відновленні. Підготовка нового оператора дронів потребує значного часу, ресурсів і технічної бази, що робить такі втрати особливо болючими для російської армії.

Бутусов наголошує, що нинішня війна — це не лише про кількість особового складу, а про якість навичок і технологій. Молоді оператори дронів, які швидко навчаються, адаптуються до змін і володіють сучасними інструментами, здатні завдавати противнику системних втрат.

Окрім знищення пілотів БпЛА, підрозділи "Хартії" також завдають ударів по транспортних засобах та логістиці ворога. Втім, саме ліквідація операторів дронів залишається пріоритетом, адже це дозволяє не лише знищити техніку тут і зараз, а й надовго послабити можливості противника.

"Знищувати пілотів безпілотників ефективно — це вже мистецтво", — підкреслює Бутусов, додаючи, що війна дедалі більше переходить у площину технологічного та інтелектуального протистояння.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Сили оборони України встановили повний контроль над населеним пунктом Чугунівка у Харківській області, зачистивши його від російських окупантів.



Джерело: https://www.thetimes.com/article/9c835dbb-ff25-4f0f-a618-f65d1b0c03db?shareToken=6c8e3a2d12bc21e06a8a2c515cb69785
