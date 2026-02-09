logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.12

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Бутусов рассказал, почему 20-летний пилот БпЛА эффективнее снайпера с 20 годами опыта
commentss НОВОСТИ Все новости

Бутусов рассказал, почему 20-летний пилот БпЛА эффективнее снайпера с 20 годами опыта

Командир взвода БпЛА бригады «Хартия» заявил, что молодые операторы дронов сегодня эффективнее классических снайперов

9 февраля 2026, 17:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Современная война радикально меняет представление об эффективности на поле боя: 20-летний пилот беспилотника с правильной подготовкой может уничтожить больше противника, чем снайпер с десятками лет опыта. Об этом заявил командир взвода беспилотных систем бригады Хартия Юрий Бутусов в комментарии The Times .

Бутусов рассказал, почему 20-летний пилот БпЛА эффективнее снайпера с 20 годами опыта

Бутусов про войну дронов

По его словам, в "Хартии" сознательно делают ставку на целенаправленное уничтожение российских пилотов БПЛА, поскольку именно эта категория военных является для противника одной из самых дорогих и трудных в восстановлении. Подготовка нового оператора дронов требует значительного времени, ресурсов и технической базы, что делает такие потери особенно болезненными для российской армии.

Бутусов отмечает, что нынешняя война — это не только количество личного состава, а качество навыков и технологий. Молодые операторы быстро обучающихся дронов адаптируются к изменениям и обладают современными инструментами, способны наносить противнику системные потери.

Кроме уничтожения пилотов БпЛА, подразделения "Хартии" также наносят удары по транспортным средствам и логистике врага. Впрочем, именно ликвидация операторов дронов остается приоритетом, ведь это позволяет не только уничтожить технику здесь и сейчас, но и ослабить надолго возможности противника.

"Уничтожать пилотов беспилотников эффективно — это искусство", — подчеркивает Бутусов, добавляя, что война все больше переходит в плоскость технологического и интеллектуального противостояния.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Силы обороны Украины установили полный контроль над населенным пунктом Чугуновка в Харьковской области, зачистив его от российских оккупантов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thetimes.com/article/9c835dbb-ff25-4f0f-a618-f65d1b0c03db?shareToken=6c8e3a2d12bc21e06a8a2c515cb69785
Теги:

Новости

Все новости