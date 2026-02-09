Бутусов рассказал, почему 20-летний пилот БпЛА эффективнее снайпера с 20 годами опыта

Современная война радикально меняет представление об эффективности на поле боя: 20-летний пилот беспилотника с правильной подготовкой может уничтожить больше противника, чем снайпер с десятками лет опыта. Об этом заявил командир взвода беспилотных систем бригады Хартия Юрий Бутусов в комментарии The Times .

Бутусов про войну дронов

По его словам, в "Хартии" сознательно делают ставку на целенаправленное уничтожение российских пилотов БПЛА, поскольку именно эта категория военных является для противника одной из самых дорогих и трудных в восстановлении. Подготовка нового оператора дронов требует значительного времени, ресурсов и технической базы, что делает такие потери особенно болезненными для российской армии.

Бутусов отмечает, что нынешняя война — это не только количество личного состава, а качество навыков и технологий. Молодые операторы быстро обучающихся дронов адаптируются к изменениям и обладают современными инструментами, способны наносить противнику системные потери.

Кроме уничтожения пилотов БпЛА, подразделения "Хартии" также наносят удары по транспортным средствам и логистике врага. Впрочем, именно ликвидация операторов дронов остается приоритетом, ведь это позволяет не только уничтожить технику здесь и сейчас, но и ослабить надолго возможности противника.

"Уничтожать пилотов беспилотников эффективно — это искусство", — подчеркивает Бутусов, добавляя, что война все больше переходит в плоскость технологического и интеллектуального противостояния.

