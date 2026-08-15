Бутусов попередив про критичну битву за Донбас: що означає втрата Слов’янська і Краматорська

Командир роти БпЛА 23-го штурмового полку у складі Другого корпусу НГУ "Хартія" Юрій Бутусов заявив, що ситуація на східних підступах до Слов’янська може стати визначальною для подальшої оборони Донбасу. У соцмережах він закликав терміново посилити цей напрямок і змінити організацію управління військами.

Війна України. Фото: з відкритих джерел

За його словами, російські війська штурмують ліс Чобіток та інші панівні висоти на східній околиці Слов’янська. Якщо українські підрозділи будуть змушені відійти, противник зможе розгорнути там позиції для своїх безпілотників і отримати важливу тактичну перевагу.

Бутусов вважає, що саме Слов’янськ і Краматорськ формують один із найбільш вигідних природних оборонних рубежів у регіоні. На його думку, їхня втрата може відкрити Росії шлях до подальшого захоплення Донбасу.

Він також попередив про можливі політичні наслідки. За його оцінкою, у разі втрати Донбасу США та європейські держави можуть знову посилити тиск на Україну, вимагаючи погодитися на переговори з Росією на невигідних умовах. Саме тому ситуацію навколо Слов’янська він називає стратегічною, а не лише локальною битвою.

Окремо Юрій Бутусов запропонував розширити смугу відповідальності 3-го корпусу, який очолює Андрій Білецький. Він вважає, що сили корпусу, які вже діють на напрямку Лимана, могли б допомогти посилити оборону Слов’янська та впорядкувати бойові порядки.

За його словами, до ширшого управління варто залучити також сили, що відповідають за Костянтинівку, оскільки російські війська тиснуть одразу на значній ділянці фронту.

Бутусов підкреслив, що на цьому напрямку вже воюють досвідчені українські підрозділи, зокрема 54-та, 81-ша, 10-та, 18-та бригади та 432-й полк БпЛА. На його думку, грамотне управління, концентрація резервів і посилення дронових підрозділів можуть змінити перебіг боїв.

Водночас він наголосив: йдеться не про пошук чергового "месії", а про необхідність швидких організаційних рішень, які дозволять стабілізувати фронт.

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