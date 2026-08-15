Бутусов предупредил о критической битве за Донбасс: что означает потеря Славянская и Краматорска

Командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе Второго корпуса НГУ "Хартия" Юрий Бутусов заявил, что ситуация на восточных подступах к Славянску может стать определяющей для дальнейшей обороны Донбасса. В соцсетях он призвал срочно усилить это направление и изменить организацию управления войсками.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, российские войска штурмуют лес Сапожок и другие господствующие высоты на восточной окраине Славянска. Если украинские подразделения будут вынуждены отойти, противник сможет развернуть позиции для своих беспилотников и получить важное тактическое преимущество.

Бутусов считает, что именно Славянск и Краматорск формируют один из наиболее выгодных естественных оборонительных рубежей в регионе. По его мнению, их потеря может открыть России путь к дальнейшему захвату Донбасса.

Он также предупредил о возможных политических последствиях. По его оценке, в случае потери Донбасса США и европейские государства могут снова усилить давление на Украину, требуя согласиться на переговоры с Россией на невыгодных условиях. Именно поэтому ситуацию вокруг Славянска он называет стратегическим, а не только локальным сражением.

Отдельно Юрий Бутусов предложил расширить полосу ответственности 3-го корпуса, возглавляемого Андреем Белецким. Он считает, что силы корпуса, уже действующие на направлении Лимана, могли бы помочь усилить оборону Славянска и упорядочить боевые порядки.

По его словам, в более широкое управление следует привлечь также силы, отвечающие за Константиновку, поскольку российские войска давят сразу на значительном участке фронта.

Бутусов подчеркнул, что на этом направлении уже воюют опытные украинские подразделения, в том числе 54-я, 81-я, 10-я, 18-я бригады и 432-й полк БпЛА. По его мнению, грамотное управление, концентрация резервов и усиление дроновых подразделений могут изменить ход боев.

В то же время он подчеркнул, что речь идет не о поиске очередного "мессии", а о необходимости быстрых организационных решений, которые позволят стабилизировать фронт.

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