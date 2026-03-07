Бутусов: через погане планування МО витратило 50 млрд грн на снаряди, але в армії досі дефіцит

"Снарядів до артилерії у нас дефіцит, хто б що не казав. Гармат нам не вистачає, особливо 155-мм. У нас була ганебна ситуація, коли у 2024 році Павлоградський хімічний завод отримав замовлення на 50 млрд грн, щоб організувати виробництво багатьох видів снарядів", — зазначив Юрій Бутусов.

Юрій Бутусов. Фото: з відкритих джерел

Бутусов не має питань до працівників заводу немає, але у них не було ні компетенції, ні технологічних ліній, ні порохів, ні компонентів, ні підривників у необхідній кількості.

"І вони не зробили дива. В результат держава загнала величезні гроші та не отримала боєприпаси, які хотіла. І гроші у нас зависли на рік.", — сказав він.

Читайте також на порталі "Коментарі" - Україна може навчити Близький Схід знищувати "Шахеди", але Зеленський має важливу умову.