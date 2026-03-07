logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Бутусов: из-за плохой планировки МО потратило 50 млрд грн на снаряды, но в армии до сих пор дефицит
commentss НОВОСТИ Все новости

Бутусов: из-за плохой планировки МО потратило 50 млрд грн на снаряды, но в армии до сих пор дефицит

Журналист, а ныне командир взвода беспилотных систем в бригаде «Хартия» подчеркнул, что артиллерия не менее важное средство на поле боя, и незаменима

7 марта 2026, 15:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

"Снарядов в артиллерию у нас дефицит, кто бы что ни говорил. Пушек нам не хватает, особенно 155-мм. У нас была позорная ситуация, когда в 2024 году Павлоградский химический завод получил заказ на 50 млрд грн, чтобы организовать производство многих видов снарядов", — отметил Юрий Бутус.

Бутусов: из-за плохой планировки МО потратило 50 млрд грн на снаряды, но в армии до сих пор дефицит

Юрий Бутусов. Фото: из открытых источников

Бутусов не имеет вопросов к работникам завода нет, но у них не было ни компетенции, ни технологических линий, ни порохов, ни компонентов, ни взрывников в нужном количестве.

"И они не совершили чуда. В результате государство загнало огромные деньги и не получило боеприпасы, которые хотело. И деньги у нас зависли на год", — сказал он.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина может научить Ближний Восток уничтожать "Шахеды", но Зеленский имеет важное условие.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://censor.net/ua/news/3603751/problema-zi-snaryadamy-u-zsu-zayava-butusova
Теги:

Новости

Все новости