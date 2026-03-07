Бутусов: из-за плохой планировки МО потратило 50 млрд грн на снаряды, но в армии до сих пор дефицит

"Снарядов в артиллерию у нас дефицит, кто бы что ни говорил. Пушек нам не хватает, особенно 155-мм. У нас была позорная ситуация, когда в 2024 году Павлоградский химический завод получил заказ на 50 млрд грн, чтобы организовать производство многих видов снарядов", — отметил Юрий Бутус.

Юрий Бутусов. Фото: из открытых источников

Бутусов не имеет вопросов к работникам завода нет, но у них не было ни компетенции, ни технологических линий, ни порохов, ни компонентов, ни взрывников в нужном количестве.

"И они не совершили чуда. В результате государство загнало огромные деньги и не получило боеприпасы, которые хотело. И деньги у нас зависли на год", — сказал он.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина может научить Ближний Восток уничтожать "Шахеды", но Зеленский имеет важное условие.