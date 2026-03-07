Україна може навчити Близький Схід знищувати "Шахеди", але Зеленський має важливу умову

Україна веде переговори з країнами Перської затоки та Сполученими Штатами щодо співробітництва у сфері безпілотних технологій. Київ готовий поділитися своїм бойовим досвідом протидії дронам в обмін на фінансування оборонної промисловості та посилення протиповітряної оборони. Про це повідомляє Politico із посиланням на українських чиновників.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

За даними видання, обговорюються два ключові напрямки. Перше – співпраця з країнами Перської затоки, якою Україна може запропонувати унікальний досвід боротьби з ударними безпілотниками. Натомість Київ розраховує отримати інвестиції у розвиток свого оборонно-промислового комплексу.

Другий напрямок – переговори зі Сполученими Штатами про можливий обмін технологіями безпілотників. Такий формат співпраці може допомогти Україні зміцнити оборону на тлі обмеженої міжнародної допомоги.

Особливе значення для Києва має отримання додаткових ракет для систем Patriot, здатних перехоплювати російські балістичні ракети. Однак, як повідомили Politico два високопоставлені українські чиновники, остаточних домовленостей з цих питань поки не досягнуто.

Представник одного з українських оборонних підприємств на умовах анонімності зазначив, що інтерес до українських розробок виявляє широке коло країн, включаючи США. За його словами, Україна створила унікальні рішення для виявлення, відстеження та знищення безпілотників у реальних бойових умовах.

Видання нагадує, що українські військові активно використовують різноманітні засоби боротьби з дронами – від зенітних установок та кулеметів до дешевих ракет та безпілотників-перехоплювачів. Однак для захисту від балістичних ракет Україна, як і раніше, багато в чому залежить від західних союзників.

За інформацією джерел Politico, пропозиція поділитися досвідом боротьби з іранськими безпілотниками може стати аргументом для президента Володимира Зеленського в переговорах з адміністрацією Дональд Трамп про постачання додаткових ракет для систем Patriot. У Білому домі вважають цей крок "розумним ходом", який допоможе прискорити розгляд деяких запитів Києва.

