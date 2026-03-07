Украина может научить Ближний Восток уничтожать "Шахеды", но у Зеленского есть важное условие

Украина ведёт переговоры со странами Персидского залива и Соединёнными Штатами о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий. Киев готов поделиться своим боевым опытом противодействия дронам в обмен на финансирование оборонной промышленности и усиление противовоздушной обороны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на украинских чиновников.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

По данным издания, обсуждаются два ключевых направления. Первое – сотрудничество со странами Персидского залива, которым Украина может предложить уникальный опыт борьбы с ударными беспилотниками. Взамен Киев рассчитывает получить инвестиции в развитие своего оборонно-промышленного комплекса.

Второе направление – переговоры с Соединённые Штаты о возможном обмене технологиями беспилотников. Такой формат сотрудничества может помочь Украине укрепить оборону на фоне ограниченной международной помощи.

Особое значение для Киева имеет получение дополнительных ракет для систем Patriot, способных перехватывать российские баллистические ракеты. Однако, как сообщили Politico два высокопоставленных украинских чиновника, окончательных договорённостей по этим вопросам пока не достигнуто.

Представитель одного из украинских оборонных предприятий на условиях анонимности отметил, что интерес к украинским разработкам проявляет широкий круг стран, включая США. По его словам, Украина создала уникальные решения для обнаружения, отслеживания и уничтожения беспилотников в реальных боевых условиях.

Издание напоминает, что украинские военные активно используют различные средства борьбы с дронами – от зенитных установок и пулемётов до дешёвых ракет и беспилотников-перехватчиков. Однако для защиты от баллистических ракет Украина по-прежнему во многом зависит от западных союзников.

По информации источников Politico, предложение поделиться опытом борьбы с иранскими беспилотниками может стать аргументом для президента Владимир Зеленский в переговорах с администрацией Дональд Трамп о поставках дополнительных ракет для систем Patriot. В Белом доме считают этот шаг "умным ходом", который может помочь ускорить рассмотрение некоторых запросов Киева.

