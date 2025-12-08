Бурхливе попередження від Стерненка: руський мир

На одному з пропагандистських ресурсів, пов’язаних із Володимиром Соловйовим, російський спікер Армен Гаспарян публічно озвучив заклики, які прямо свідчать про готовність Кремля до політики етнічних чисток на окупованих територіях. Його висловлювання, спрямовані на дегуманізацію українців та виправдання їх фізичного знищення, вкотре демонструють, що російська держава не розглядає можливість жодних мирних домовленостей, окрім повного придушення українського населення.

Стерненко про руський мир

У своїх заявах пропагандист фактично описує стратегію "зачистки" територій, зводячи українців до "непотрібних" елементів та заперечуючи їхнє право на життя. Такі наративи повністю вписуються в агресивну риторику Кремля, яка супроводжує війну від перших днів вторгнення. Вона має на меті не лише виправдати насильство, а й підготувати російське суспільство до подальшої ескалації.

На цьому тлі Сергій Стерненко наголошує, що подібні висловлювання не залишають жодних ілюзій щодо російських намірів. За його оцінкою, РФ не піде на добровільне припинення війни і не прийме справжніх переговорів, оскільки її стратегічна мета – знищення української державності та населення. Тому Україні необхідно не лише утримувати оборону, а й терміново посилювати власні можливості.

Стерненко підкреслює, що стійкість і майбутня перемога залежать від системних змін усередині країни. Насамперед це стосується глибокої армійської реформи та модернізації економіки. Затягування з такими кроками створює додаткові ризики, тоді як агресор продовжує нарощувати тиск і відкрито декларує свої злочинні наміри.

