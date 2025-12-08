logo_ukra

Вперше: Лаченков розніс підхід влади до війни

Блогер Лаченков розкритикував фокус влади на перемовинах і відсутність реформ: «внутрішні проблеми лишилися без уваги»

8 грудня 2025, 13:56
Ткачова Марія

Український блогер Лаченков різко висловився щодо поточного підходу влади до мирних перемовин і дипломатичних форматів. На його думку, акцент на самітах і перемовних процесах став настільки домінуючим, що внутрішні проблеми оборонної системи та державного управління фактично відійшли на другий план.

Блогер Ігор Лаченков

Блогер вважає, що нинішні переговорні ініціативи не приносять результатів, оскільки Росія не демонструє зацікавленості в пошуку компромісу й продовжує наступати на українські території. Паралельно, наголошує він, частина міжнародних партнерів не лише не посилює допомогу Україні, а подекуди намагається балансувати між сторонами та враховувати російські умови.

Лаченков підкреслює, що ресурси, вкладені у переговорну діяльність, мали би розподілятися збалансовано. На його думку, влада зосередила надто багато уваги на дипломатії, тоді як питання армійської реформи, кадрової політики, забезпечення особового складу та боротьби з корупцією не отримали належного опрацювання. Він заявляє, що ці проблеми накопичувалися роками та впливають на ситуацію на фронті й у секторі безпеки.

З його слів, замість системної роботи з внутрішніми викликами, держава робить ставку на нові конференції, саміти та дипломатичні дзвінки, хоча це не замінює реальних змін у секторі оборони. Окрему увагу він звертає на те, що за час повномасштабної війни жоден високопосадовець не поніс конкретної відповідальності за провали чи неправильні рішення — що, на його думку, підриває довіру до управлінських процесів.

Лаченков називає поточну ситуацію "замкненим колом", у якому країна вкотре опиняється перед тими ж викликами, а ключові проблеми лишаються невирішеними.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що угруповання військ "Схід" повідомило про тривалі пошуково-штурмові дії у Покровську, де українські підрозділи ведуть зачистку міських кварталів від російських окупаційних груп. Військові уточнюють, що бої йдуть безпосередньо в щільній забудові, де противник намагається закріпитися малими групами.



Джерело: https://t.me/lachentyt/57463
