Бої в місті: рф продовжує оточення Покровська

Угруповання військ "Схід" повідомило про тривалі пошуково-штурмові дії у Покровську, де українські підрозділи ведуть зачистку міських кварталів від російських окупаційних груп. Військові уточнюють, що бої йдуть безпосередньо в щільній забудові, де противник намагається закріпитися малими групами.

Ситуація в Покровську

У Мирнограді українські захисники утримують оборонні рубежі та знищують групи ворога, які просуваються до міста з півночі та півдня. Паралельно забезпечується стабільна логістика: Сили оборони організували додаткові маршрути постачання для підрозділів, що обороняють Покровськ і Мирноград.

За даними УВ "Схід", протягом минулої доби українські військові відбили 82 атаки противника на своїй ділянці фронту. З них 45 штурмів припали на Покровський напрямок — ворог атакував у районах Нового Шахового, Новопавлівки, Гришиного, Червоного Лиману, Родинського, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Молодецького та Дачного.

За добу українські сили ліквідували 110 російських військових, з них 83 — безповоротно. Знищено також сім одиниць автомобільної й спеціальної техніки, один мотоцикл, 26 безпілотників, уражено артилерійську установку та 12 укриттів, у яких перебував особовий склад РФ.

Покровський напрямок вже тривалий час лишається головним епіцентром боїв на Донеччині. Росія намагається оточити місто з кількох боків і перекидає додаткові сили. За інформацією ЗСУ, на цьому напрямку сконцентровано понад 140 тисяч російських військових.

Попри інтенсивні штурми, українські підрозділи утримують північну частину Покровська. Битва за місто триває.

