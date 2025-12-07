Бои в городе: рф продолжает окружение Покровска

Рубрики
Группировка войск "Восток" сообщила о длительных поисково-штурмовых действиях в Покровске, где украинские подразделения ведут зачистку городских кварталов от российских оккупационных групп. Военные уточняют, что бои идут прямо в плотной застройке, где противник пытается закрепиться малыми группами.
Ситуация в Покровске
В Мирнограде украинские защитники удерживают оборонные рубежи и уничтожают группы врага, которые продвигаются в город с севера и юга. Параллельно обеспечивается стабильная логистика: Силы обороны организовали дополнительные маршруты снабжения подразделений, обороняющих Покровск и Мирноград.
По данным УВ "Восток", за прошедшие сутки украинские военные отразили 82 атаки противника на своем участке фронта. Из них 45 штурмов пришлись на Покровское направление – враг атаковал в районах Нового Шахового, Новопавловки, Гришиного, Красного Лимана, Родинского, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Молодецкого и Дачного.
В сутки украинские силы ликвидировали 110 российских военных, из них 83 — безвозвратно. Уничтожены также семь единиц автомобильной и специальной техники, один мотоцикл, 26 беспилотников, поражены артиллерийская установка и 12 укрытий, в которых находился личный состав РФ.
Покровское направление уже долгое время остается главным эпицентром боев в Донецкой области. Россия пытается оцепить город с нескольких сторон и опрокидывает дополнительные силы. По информации ВСУ, на этом направлении сконцентрировано более 140 тысяч российских военных.
Несмотря на интенсивные штурмы, украинские подразделения содержат северную часть Покровска. Сражение за город продолжается.