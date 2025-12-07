Бои в городе: рф продолжает окружение Покровска

Группировка войск "Восток" сообщила о длительных поисково-штурмовых действиях в Покровске, где украинские подразделения ведут зачистку городских кварталов от российских оккупационных групп. Военные уточняют, что бои идут прямо в плотной застройке, где противник пытается закрепиться малыми группами.

Ситуация в Покровске

В Мирнограде украинские защитники удерживают оборонные рубежи и уничтожают группы врага, которые продвигаются в город с севера и юга. Параллельно обеспечивается стабильная логистика: Силы обороны организовали дополнительные маршруты снабжения подразделений, обороняющих Покровск и Мирноград.

По данным УВ "Восток", за прошедшие сутки украинские военные отразили 82 атаки противника на своем участке фронта. Из них 45 штурмов пришлись на Покровское направление – враг атаковал в районах Нового Шахового, Новопавловки, Гришиного, Красного Лимана, Родинского, Мирнограда, Котлиного, Удачного, Молодецкого и Дачного.

В сутки украинские силы ликвидировали 110 российских военных, из них 83 — безвозвратно. Уничтожены также семь единиц автомобильной и специальной техники, один мотоцикл, 26 беспилотников, поражены артиллерийская установка и 12 укрытий, в которых находился личный состав РФ.

Покровское направление уже долгое время остается главным эпицентром боев в Донецкой области. Россия пытается оцепить город с нескольких сторон и опрокидывает дополнительные силы. По информации ВСУ, на этом направлении сконцентрировано более 140 тысяч российских военных.

Несмотря на интенсивные штурмы, украинские подразделения содержат северную часть Покровска. Сражение за город продолжается.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского опубликовала видео контролируемого подрыва дамбы на реке Васюковка Донецкой области. Как уточнили аналитики DeepState, взрыв произошел в районе населенного пункта Привиль.