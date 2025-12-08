Впервые: Лаченков разнес подход власти к войне

Украинский блогер Лаченков резко высказался по поводу текущего подхода власти к мирным переговорам и дипломатическим форматам. По его мнению, упор на саммитах и переговорных процессах стал настолько доминирующим, что внутренние проблемы оборонной системы и государственного управления фактически отошли на второй план.

Блоггер Игорь Лаченков

Блогер считает, что нынешние переговорные инициативы не приносят результатов, поскольку Россия не демонстрирует интерес к поиску компромисса и продолжает наступать на украинские территории. Параллельно, отмечает он, часть международных партнеров не только не усиливает помощь Украине, а иногда пытается балансировать между сторонами и учитывать российские условия.

Лаченков подчеркивает, что ресурсы, вложенные в переговорную деятельность, должны распределяться сбалансированно. По его мнению, власти сосредоточили слишком много внимания на дипломатии, тогда как вопросы армейской реформы, кадровой политики, обеспечения личного состава и борьбы с коррупцией не получили должной проработки. Он заявляет, что эти проблемы накапливались годами и влияют на ситуацию на фронте и в секторе безопасности.

По его словам, вместо системной работы с внутренними вызовами государство делает ставку на новые конференции, саммиты и дипломатические звонки, хотя это не заменяет реальные изменения в секторе обороны. Отдельное внимание он обращает на то, что за время полномасштабной войны ни один высокопоставленный чиновник не понес конкретной ответственности за провалы или неправильные решения — что, по его мнению, подрывает доверие к управленческим процессам.

Лаченков называет текущую ситуацию "замкнутым кругом", в котором страна в очередной раз оказывается перед теми же вызовами, а ключевые проблемы остаются нерешенными.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в группировке войск "Восток" сообщило о длительных поисково-штурмовых действиях в Покровске, где украинские подразделения ведут зачистку городских кварталов от российских оккупационных групп. Военные уточняют, что бои идут прямо в плотной застройке, где противник пытается закрепиться малыми группами.