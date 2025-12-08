На одном из пропагандистских ресурсов, связанных с Владимиром Соловьевым, российский спикер Армен Гаспарян публично озвучил призывы, прямо свидетельствующие о готовности Кремля к политике этнических чисток на оккупированных территориях. Его высказывания, направленные на дегуманизацию украинцев и оправдание их физического уничтожения, демонстрируют, что российское государство не рассматривает возможность никаких мирных договоренностей, кроме полного подавления украинского населения.

Стерненко про русский мир

В своих заявлениях пропагандист фактически описывает стратегию зачистки территорий, сводя украинцев к ненужным элементам и отрицая их право на жизнь. Такие нарративы полностью вписываются в агрессивную риторику Кремля, сопровождающую войну с первых дней вторжения. Она имеет целью не только оправдать насилие, но и подготовить российское общество к дальнейшей эскалации.

На этом фоне Сергей Стерненко отмечает, что подобные высказывания не оставляют никаких иллюзий по поводу российских намерений. По его оценке, РФ не пойдет на добровольное прекращение войны и не примет настоящие переговоры, поскольку ее стратегическая цель – уничтожение украинской государственности и населения. Поэтому Украине необходимо не только удерживать оборону, но срочно усиливать собственные возможности.

Стерненко подчеркивает, что стойкость и предстоящая победа зависят от системных изменений внутри страны. Прежде всего, это касается глубокой армейской реформы и модернизации экономики. Затягивание с такими шагами создает дополнительные риски, в то время как агрессор продолжает наращивать давление и открыто декларирует свои преступные намерения.

