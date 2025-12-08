logo

BTC/USD

91980

ETH/USD

3142.49

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Бурное предупреждение от Стерненко: русский мир
commentss НОВОСТИ Все новости

Бурное предупреждение от Стерненко: русский мир

Российская пропаганда открыто призывает к этническим чисткам: призыв Гаспаряна демонстрирует истинные намерения РФ по «переговорам»

8 декабря 2025, 14:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На одном из пропагандистских ресурсов, связанных с Владимиром Соловьевым, российский спикер Армен Гаспарян публично озвучил призывы, прямо свидетельствующие о готовности Кремля к политике этнических чисток на оккупированных территориях. Его высказывания, направленные на дегуманизацию украинцев и оправдание их физического уничтожения, демонстрируют, что российское государство не рассматривает возможность никаких мирных договоренностей, кроме полного подавления украинского населения.

Бурное предупреждение от Стерненко: русский мир

Стерненко про русский мир

В своих заявлениях пропагандист фактически описывает стратегию зачистки территорий, сводя украинцев к ненужным элементам и отрицая их право на жизнь. Такие нарративы полностью вписываются в агрессивную риторику Кремля, сопровождающую войну с первых дней вторжения. Она имеет целью не только оправдать насилие, но и подготовить российское общество к дальнейшей эскалации.

На этом фоне Сергей Стерненко отмечает, что подобные высказывания не оставляют никаких иллюзий по поводу российских намерений. По его оценке, РФ не пойдет на добровольное прекращение войны и не примет настоящие переговоры, поскольку ее стратегическая цель – уничтожение украинской государственности и населения. Поэтому Украине необходимо не только удерживать оборону, но срочно усиливать собственные возможности.

Стерненко подчеркивает, что стойкость и предстоящая победа зависят от системных изменений внутри страны. Прежде всего, это касается глубокой армейской реформы и модернизации экономики. Затягивание с такими шагами создает дополнительные риски, в то время как агрессор продолжает наращивать давление и открыто декларирует свои преступные намерения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странский блогер Лаченков резко высказался по поводу текущего подхода власти к мирным переговорам и дипломатическим форматам. По его мнению, упор на саммитах и переговорных процессах стал настолько доминирующим, что внутренние проблемы оборонной системы и государственного управления фактически отошли на второй план.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ssternenko/52808
Теги:

Новости

Все новости