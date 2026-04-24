"Були впевнені, що це нас не зачепить": у РФ прямо визнали, що до них прийшла війна

Останні серйозні атаки, що зачепили Самару, викликали хвилю обурення серед місцевих жителів, які раніше були переконані, що бойові дії залишаться далеко від їхнього регіону. У російських соцмережах і телеграм-каналах, зокрема Exilenova+, з’явилися скарги мешканців, які визнають: довгий час вони сприймали війну як щось абстрактне, що відбувається "десь там" і не має стосунку до їхнього повсякденного життя.

Одна з жительок Самари розповіла, що звуки повітряної тривоги стали для неї звичним фоном, однак нещодавні події кардинально змінили її сприйняття ситуації. За її словами, того дня все відчувалося інакше: страх був значно сильнішим, ніж раніше, а емоційна напруга не зникала навіть через години після події. Вона зазначила, що приблизно через деякий час після сигналу тривоги дізналася про вибух або "приліт" у житлову забудову неподалік, що ще більше посилило паніку.

Жінка зізнається, що раніше була впевнена у відносній безпеці Самари через її географічну віддаленість від України, однак тепер це відчуття повністю зникло. Вона описує свої емоції як шок і розгубленість, наголошуючи, що вперше усвідомила: події війни можуть відбуватися зовсім поруч, а не лише в телевізійних новинах. За її словами, це усвідомлення викликало сильний психологічний стрес, уривчасті думки та відчуття постійної напруги.

Контекст подій пов’язують з інцидентом 23 квітня, коли в російських інформаційних каналах повідомляли про пошкодження житлової інфраструктури. Частина повідомлень припускала, що це могло статися внаслідок роботи систем протиповітряної оборони.

Портал "Коментарі" вже писав, що, за повідомленнями моніторингових джерел, Росія завершила підготовку до ймовірної хвилі масованих ракетно-дронових атак. За оцінками, противник може мати у готовності приблизно 500–600 безпілотників, до десяти стратегічних бомбардувальників типу Ту та близько 40 ракет різних класів. Громадянам радять заздалегідь подбати про базові речі безпеки — зокрема мати запас води та заряджені пристрої.