Последние серьезные атаки, коснувшиеся Самары, вызвали волну возмущения среди местных жителей, ранее убежденных, что боевые действия останутся далеко от их региона. В российских соцсетях и телеграмм-каналах, в частности Exilenova, появились жалобы признающих жителей: долгое время они воспринимали войну как нечто абстрактное, что происходит "где-то там" и не имеет отношения к их повседневной жизни.

Одна из жительниц Самары рассказала, что звуки воздушной тревоги стали для нее обычным фоном, однако недавние события кардинально изменили ее восприятие ситуации. По ее словам, в тот день все чувствовалось иначе: страх был значительно сильнее прежнего, а эмоциональное напряжение не исчезало даже через часа после события. Она отметила, что примерно через некоторое время после сигнала тревоги узнала о взрыве или "прилете" в жилую застройку неподалеку, что еще больше усилило панику.

Женщина признается, что раньше была уверена в относительной безопасности Самары из-за ее географической удаленности от Украины, однако теперь это чувство полностью исчезло. Она описывает свои эмоции как шок и растерянность, отмечая, что впервые осознала: события войны могут происходить совсем рядом, а не только в телевизионных новостях. По ее словам, это осознание вызвало сильный психологический стресс, отрывочные мысли и чувство постоянного напряжения.

Контекст происшествий связывается с инцидентом 23 апреля, когда в российских информационных каналах сообщали о повреждении жилищной инфраструктуры. Часть сообщений предполагала, что это могло произойти из-за работы систем противовоздушной обороны.

Портал "Комментарии" уже писал, что, по сообщениям мониторинговых источников, Россия завершила подготовку к вероятной волне массированных ракетно-дроновых атак. По оценкам, противник может иметь в готовности около 500–600 беспилотников, до десяти стратегических бомбардировщиков типа Ту и около 40 ракет разных классов. Гражданам советуют заранее позаботиться о базовых вещах безопасности — в частности, иметь запас воды и заряженные устройства.