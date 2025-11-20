logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Будуть вкрай важкі бої": експерт попередив про неминучість трагічного сценарію в Україні
НОВИНИ

"Будуть вкрай важкі бої": експерт попередив про неминучість трагічного сценарію в Україні

Зараз Мирноград виконує роль ключового опорного пункту на східному рубежі оборони Покровського та Мирноградського районів

20 листопада 2025, 13:00
Автор:
Клименко Елена

У Покровську на Донеччині тривають запеклі бої всередині міста. Основне завдання українського командування зараз — не допустити втрати північних районів. Про це у ефірі FreeДом повідомив керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

"Будуть вкрай важкі бої": експерт попередив про неминучість трагічного сценарію в Україні

За його словами, південна частина Покровська значною мірою контролюється російськими силами. Українські підрозділи там утримують окремі опорні пункти, однак вони фактично ізольовані від основного угруповання. На противагу цьому, на півночі міста переважають українські війська, хоча ворогу вдалося прорватися на кілька ділянок. Ці ворожі групи наразі блокують і намагаються ліквідувати.

Лакійчук наголосив, що утримання північних кварталів та промислової зони є критично важливим для збереження стабільного маршруту між Покровськом і Мирноградом.

Експерт відзначив, що російське командування вважає ситуацію сприятливою для можливого охоплення обох міст, саме тому противник активно підтягує підкріплення. Водночас українська стратегія полягає у виснаженні наступального потенціалу РФ.

Він підкреслив, що початкова фаза наступу є найскладнішою: сили, які противник планував використати на наступних етапах операції, тепер вимушено перекидаються на підтримку першого етапу. Тому очікуються подальші тяжкі бої, проте це дає Україні шанс максимально послабити ресурси російської армії.

Як вже писали "Коментарі", на декількох ділянках фронту тривають інтенсивні бої. Російські війська продовжують наступ на Покровському напрямку, одночасно рухаючись у бік Гуляйполя та Оріхова. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан детально прокоментував 24 Каналу поточну ситуацію на цих напрямках та потенційні загрози.



