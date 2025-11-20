"Будут крайне тяжелые бои": эксперт предупредил о неизбежности трагического сценария в Украине

В Покровске Донецкой области продолжаются ожесточенные бои внутри города. Основная задача украинского командования сейчас – не допустить потери северных районов. Об этом в эфире FreeДом сообщил руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

Фото: из открытых источников

По его словам, южная часть Покровска в значительной степени контролируется российскими силами. Украинские подразделения там содержат отдельные опорные пункты, однако они фактически изолированы от основной группировки. В противоположность этому на севере города преобладают украинские войска, хотя врагу удалось прорваться на несколько участков. Эти вражеские группы блокируют и пытаются ликвидировать.

Лакийчук подчеркнул, что содержание северных кварталов и промышленной зоны является критически важным для сохранения стабильного маршрута между Покровском и Мирноградом.

Эксперт отметил, что российское командование считает ситуацию благоприятной для возможного охвата обоих городов, поэтому противник активно подтягивает подкрепление. В то же время, украинская стратегия заключается в истощении наступательного потенциала РФ.

Он подчеркнул, что начальная фаза наступления самая сложная: силы, которые противник планировал использовать на следующих этапах операции, теперь вынужденно перебрасываются в поддержку первого этапа. Поэтому ожидаются дальнейшие тяжелые бои, но это дает Украине шанс максимально ослабить ресурсы российской армии.

Как уже писали "Комментарии", на нескольких участках фронта продолжаются интенсивные бои. Российские войска продолжают наступление на Покровском направлении, одновременно двигаясь в сторону Гуляйполя и Орехова. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан подробно прокомментировал 24 Канала текущую ситуацию по этим направлениям и потенциальные угрозы.