"Будемо діяти дзеркально": Зеленський жорстко звернувся до Росії через атаку

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія сама обрала шлях припинення кількаденного відносного затишшя. За ніч українська територія зазнала понад 200 атак ударних дронів, а фронтові позиції зазнали більше 80 авіаційних бомбових ударів та понад 30 авіаційних атак. Спроби збити дрони велися на Дніпропетровщині, Житомирщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, а також у Києві та його області. Внаслідок цих атак постраждали об’єкти енергетики, житлові будинки, дитячий садок, а також цивільний залізничний локомотив. Є поранені, на жаль, не обійшлося і без загиблих, і президент висловив співчуття родинам та близьким постраждалих.

Зеленський підкреслив, що Україна реагуватиме дзеркально на всі дії агресора. Він наголосив, що саме Росія має зробити конкретний крок до справжнього та тривалого припинення вогню. Поки цього не відбувається, санкційний тиск на Москву залишається необхідним, і їх потрібно не лише підтримувати, але й посилювати. Вкрай важливо, щоб не було послаблень у міжнародній політиці, а партнери України продовжували спільні дії задля безпеки, справедливості та довгострокового миру.

В умовах триваючої агресії міжнародна солідарність, координація з союзниками та ефективне застосування санкцій стають ключем до стримування ескалації та забезпечення стабільності в регіоні. Україна стоїть на позиції захисту свого народу і своєї території, наголошуючи, що мир можливий лише через відповідальність агресора та продуману політику партнерів.

Портал "Коментарі" писав, що російські окупанти активно готуються до масштабного ракетно-дронового удару по території України. Цей напад може відбутися вже в найближчі кілька діб, і наразі відомо, що ворог проводить переміщення стратегічної авіації з Далекого Сходу на аеродроми в західній частині Росії, щоб максимально наблизити сили до можливих цілей, повідомляє Telegram-канал e-radar.