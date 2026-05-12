Головна Новини Суспільство Війна з Росією На Україну полетять безліч дроніів і ракет: монітори назвали регіони з найвищим рівнем небезпеки
На Україну полетять безліч дроніів і ракет: монітори назвали регіони з найвищим рівнем небезпеки

Сьогодні вранці ворог переміщує літаки стратегічної авіації з Далекого Сходу на аеродроми у західних регіонах Росії

12 травня 2026, 09:25
Автор:
Клименко Елена

Російські окупанти активно готуються до масштабного ракетно-дронового удару по території України. Цей напад може відбутися вже в найближчі кілька діб, і наразі відомо, що ворог проводить переміщення стратегічної авіації з Далекого Сходу на аеродроми в західній частині Росії, щоб максимально наблизити сили до можливих цілей, повідомляє Telegram-канал e-radar.

Фото: з відкритих джерел

За оцінками експертів, до удару планується залучити до трьох бомбардувальників Ту-160 і до семи Ту-95МС, а також помірну кількість ударних безпілотників. Не виключено використання фронтових літаків МіГ-31К і носіїв крилатих ракет "Калібр" з акваторій Чорного та Каспійського морів. Крім того, існує ймовірність застосування балістичних ракет "Іскандер-М" та KN-23 для досягнення стратегічних цілей.

Основні напрямки удару залишаються без змін – західні та центральні регіони України залишаються в зоні підвищеного ризику. Аналітики наголошують, що тактика противника не зазнала суттєвих змін порівняно з попередніми спробами ударів. 

Попри те, що картина відносно прогнозована, українцям нагадують про необхідність підготовки до можливих атак. Рекомендується заздалегідь подбати про запаси питної води та резервні джерела живлення, щоб у випадку раптових обстрілів залишатися забезпеченими найнеобхіднішим.

Портал "Коментарі" вже писав, що європейські союзники поки що стримуються від передачі Україні додаткових ракет для систем Patriot через побоювання ослаблення власної протиповітряної оборони. Партнери не поспішають ділитися своїми запасами, щоб не піддавати ризику захист свого повітряного простору.  



Джерело: https://t.me/eRadarrua/91156
