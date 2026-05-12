На Украину полетят множество дронов и ракет: мониторы назвали регионы с высоким уровнем опасности

Российские оккупанты активно готовятся к масштабному ракетно-дроновому удару по территории Украины. Это нападение может произойти уже в ближайшие несколько суток, и сейчас известно, что враг проводит перемещение стратегической авиации с Дальнего Востока на аэродромы в западной части России, чтобы максимально приблизить силы к возможным целям, сообщает Telegram -канал e — radar .

По оценкам экспертов, к удару планируется привлечь к трем бомбардировщикам Ту-160 и семи Ту-95МС, а также умеренное количество ударных беспилотников. Не исключено использование фронтовых самолетов МиГ-31К и носителей крылатых ракет "Калибр" из акваторий Черного и Каспийского морей. Кроме того, существует вероятность применения баллистических ракет "Искандер-М" и KN-23 для достижения стратегических целей.

Основные направления удара остаются прежними – западные и центральные регионы Украины остаются в зоне повышенного риска. Аналитики подчеркивают, что тактика противника не претерпела существенных изменений по сравнению с предыдущими попытками ударов.

Несмотря на то что картина относительно прогнозируемая, украинцам напоминают о необходимости подготовки к возможным атакам. Рекомендуется заранее позаботиться о запасах питьевой воды и резервных источниках питания, чтобы в случае внезапных обстрелов оставаться обеспеченными необходимыми.

Портал "Комментарии" уже писал , что европейские союзники пока сдерживаются от передачи Украине дополнительных ракет для систем Patriot из-за опасений ослабления собственной противовоздушной обороны. Партнеры не спешат делиться своими запасами, чтобы не подвергать риску защиту своего воздушного пространства.