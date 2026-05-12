"Будем действовать зеркально": Зеленский жестко обратился в Россию из-за атаки

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что Россия сама избрала путь прекращения несколькодневного относительного затишья. За ночь украинская территория подверглась более 200 атакам ударных дронов, а фронтовые позиции подверглись более 80 авиационных бомбовых ударов и более 30 авиационных атак. Попытки сбить дроны велись в Днепропетровской, Житомирской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также в Киеве и его области. В результате этих атак пострадали объекты энергетики, жилые дома, детский сад, а также гражданский железнодорожный локомотив. Есть раненые, к сожалению, не обошлось и без погибших, и президент выразил соболезнования семьям и близким пострадавших.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет реагировать зеркально на все действия агрессора. Он подчеркнул, что именно Россия должна сделать конкретный шаг к настоящему и длительному прекращению огня. Пока этого не происходит, санкционное давление на Москву остается необходимым и их нужно не только поддерживать, но и усиливать. Крайне важно, чтобы не было послаблений в международной политике, а партнеры Украины продолжали совместные действия по безопасности, справедливости и долгосрочному миру.

В условиях продолжающейся агрессии международная солидарность, координация с союзниками и эффективное применение санкций становятся ключом к сдерживанию эскалации и обеспечению стабильности в регионе. Украина стоит на позиции защиты своего народа и своей территории, отмечая, что мир возможен только из-за ответственности агрессора и продуманной политики партнеров.

Портал "Комментарии" писал , что российские кафиры активно готовятся к масштабному ракетно-дроновому удару по территории Украины. Это нападение может произойти уже в ближайшие несколько суток, и сейчас известно, что враг проводит перемещение стратегической авиации с Дальнего Востока на аэродромы в западной части России, чтобы максимально приблизить силы к возможным целям, сообщает Telegram-канал e-radar.