Буде новий обстріл: Росія готується обстрілювати Україну

Російські війська можуть найближчим часом здійснити ракетно-дронову атаку по території України. Противник уже готується до чергового комбінованого обстрілу. Про це інформують моніторингові канали.

Нова атака РФ (фото з відкритих джерел)

Повідомляється, що протягом останньої доби фіксується інтенсивна передислокація літаків стратегічної авіації між російськими аеродромами "Українка", "Бєлая", "Енгельс", "Дягилево" та "Оленья".

Моніторингові ресурси також відзначають активізацію телекодової апаратури пунктів управління ракетних військ.

За наявною інформацією, зберігається підвищена ймовірність застосування балістичних ракет, зокрема й балістичних ракет середньої дальності типу "Орєшнік". Ця загроза, за оцінками аналітиків, залишатиметься актуальною щонайменше до кінця тижня.

Монітори наголошують, що потенційною ціллю противника може стати будь-яке українське місто та будь-який об’єкт. Водночас вони закликають звернути особливу увагу на такі населені пункти та райони:

Київ (Подільський, Дарницький райони);

Коцюбинське, Бучанський район;

Васильків, Обухівський район;

Гребінки, Білоцерківський район.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що українські захисники зачистили і звільнили від російських окупантів село Сухецьке у Донецькій області. Про це йдеться у оновленому звіті моніторингового проєкту DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Мирнограду та Дорожнянки. Від противника зачищено Сухецьке", — відзначають аналітики.

Як відомо, село Сухецьке на мапі DeepState позначене, як звільнене. Цей населений пункт знаходиться на північ від Родинського у Мирноградській міській громаді Покровського району. Село Дорожнянка знаходиться у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області. Цей населений пункт окупований.

