Российские войска могут в ближайшее время совершить ракетно-дроновую атаку по территории Украины. Противник уже готовится к очередному комбинированному обстрелу. Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Новая атака РФ (фото из открытых источников)

Сообщается, что в последние сутки фиксируется интенсивная передислокация самолетов стратегической авиации между российскими аэродромами "Украинка", "Белая", "Энгельс", "Дягилево" и "Оленья".

Мониторинговые ресурсы отмечают также активизацию телекодовой аппаратуры пунктов управления ракетных войск.

По имеющейся информации, сохраняется повышенная вероятность применения баллистических ракет, в том числе баллистических ракет средней дальности типа "Орешник". Эта угроза, по оценкам аналитиков, будет оставаться актуальной, по меньшей мере, до конца недели.

Мониторы отмечают, что потенциальной целью противника может стать любой украинский город и любой объект. В то же время они призывают обратить особое внимание на следующие населенные пункты и районы:

Киев (Подольский, Дарницкий районы);

Коцюбинское, Бучанский район;

Васильков, Обуховский район;

Гребенки, Белоцерковский район.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в странские защитники зачистили и освободили от российских кафиров село Сухецкое в Донецкой области. Об этом говорится в обновленном отчете мониторингового проекта DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Мирнограда и Дорожнянки. От противника зачищено Сухецкое", — отмечают аналитики.

Как известно, село Сухецкое на карте DeepState обозначено как освобожденное. Этот населенный пункт находится севернее Родинского в Мирноградской городской общине Покровского района. Село Дорожнянка находится в Гуляйпольском городском обществе Пологовского района Запорожской области. Этот населенный пункт оккупирован.

