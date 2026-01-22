logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Будет новый обстрел: Россия готовится обстреливать Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Будет новый обстрел: Россия готовится обстреливать Украину

Российские оккупанты могут атаковать Украину ударными дронами, баллистическими ракетами и крылатыми ракетами.

22 января 2026, 23:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российские войска могут в ближайшее время совершить ракетно-дроновую атаку по территории Украины. Противник уже готовится к очередному комбинированному обстрелу. Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Будет новый обстрел: Россия готовится обстреливать Украину

Новая атака РФ (фото из открытых источников)

Сообщается, что в последние сутки фиксируется интенсивная передислокация самолетов стратегической авиации между российскими аэродромами "Украинка", "Белая", "Энгельс", "Дягилево" и "Оленья".

Мониторинговые ресурсы отмечают также активизацию телекодовой аппаратуры пунктов управления ракетных войск.

По имеющейся информации, сохраняется повышенная вероятность применения баллистических ракет, в том числе баллистических ракет средней дальности типа "Орешник". Эта угроза, по оценкам аналитиков, будет оставаться актуальной, по меньшей мере, до конца недели.

Мониторы отмечают, что потенциальной целью противника может стать любой украинский город и любой объект. В то же время они призывают обратить особое внимание на следующие населенные пункты и районы:

Киев (Подольский, Дарницкий районы);
Коцюбинское, Бучанский район;
Васильков, Обуховский район;
Гребенки, Белоцерковский район.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в странские защитники зачистили и освободили от российских кафиров село Сухецкое в Донецкой области. Об этом говорится в обновленном отчете мониторингового проекта DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Мирнограда и Дорожнянки. От противника зачищено Сухецкое", — отмечают аналитики.

Как известно, село Сухецкое на карте DeepState обозначено как освобожденное. Этот населенный пункт находится севернее Родинского в Мирноградской городской общине Покровского района. Село Дорожнянка находится в Гуляйпольском городском обществе Пологовского района Запорожской области. Этот населенный пункт оккупирован.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/eRadarrua/79441
Теги:

Новости

Все новости