"Буде неймовірно страшно": українцям розкрили шокуючу правду про пекельний сценарій Кремля вже скоро

Росія не володіє тисячами балістичних ракет, однак її нинішніх запасів достатньо для регулярних масованих атак по Україні. Основний акцент Кремль робить не на новітніх "Цирконах", а на ракетних комплексах "Іскандер". Про це в інтерв'ю Главреду повідомив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, попри заяви російської влади про масштабне виробництво сучасних ракет, можливості оборонної промисловості РФ залишаються обмеженими.

"Ні, їх ("Цирконів" – ред.) не дуже багато, і обсяги виробництва не надто великі. Так само, як і "Оніксів" – їх у рази менше, ніж "Іскандерів", адже їх не виробляють у таких масштабах", – пояснив Бескрестнов.

Водночас він зазначив, що загальний запас балістичних ракет у Росії все ж залишається суттєвим.

"Я думаю, якщо ми говоримо про балістику, у них є кілька сотень ракет. Тобто це не тисячі, але й не десятки. Це кілька сотень", – сказав радник.

За словами "Флеша", саме "Іскандер" став основою російського ракетного арсеналу. Ці комплекси розміщені не лише поблизу українського кордону, а й на різних військових базах по всій території РФ.

"Вони роблять ставку на "Іскандер". Це їхнє основне ракетне озброєння, і вони тримають запаси по всій країні", – наголосив він.

Бескрестнов додав, що російська промисловість щомісяця випускає близько 60–70 таких ракет, що створює серйозний виклик для української системи протиракетної оборони.

"Росія виробляє більше "Іскандерів", ніж ми можемо отримати антибалістичних ракет для Patriot. Навіщо жити в ілюзії?", – зазначив експерт.

Він також закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже за умов дефіциту ракет-перехоплювачів Росія може активізувати удари по енергетичній інфраструктурі.

"Треба ховатися, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Якщо у них зараз є можливість досягати 100% влучень по об'єктах, це стане проблемою для нашої енергетичної інфраструктури", – попередив Бескрестнов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що масовані ракетні атаки Росії на Київ свідчать не про посилення позицій Кремля, а про його нездатність досягти стратегічних успіхів на полі бою. Водночас для мешканців столиці це означає зростання небезпеки, адже, на думку оглядачів, до настання зими Росія може ще більше посилити повітряний терор. .