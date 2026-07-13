"Будет невероятно страшно": украинцам раскрыли шокирующую правду об адском сценарии Кремля уже скоро

Россия не владеет тысячами баллистических ракет, однако ее нынешних запасов достаточно для регулярных массированных атак по Украине. Основной упор Кремль делает не на новейших "Цирконах", а на ракетных комплексах "Искандер". Об этом в интервью Главреду сообщил советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов.

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По его словам, несмотря на заявления российских властей о масштабном производстве современных ракет, возможности оборонной промышленности РФ остаются ограниченными.

"Нет, их ("Цирконов" – ред.) не очень много, и объемы производства не слишком велики. Так же, как и "Ониксов" – их в разы меньше, чем "Искандеров", ведь их не производят в таких масштабах", – объяснил Бескрестнов.

В то же время, он отметил, что общий запас баллистических ракет в России все же остается существенным.

"Я думаю, если мы говорим о баллистике, у них есть несколько сотен ракет. То есть это не тысячи, но и не десятки. Это несколько сотен", – сказал советник.

По словам Флеша, именно Искандер стал основой российского ракетного арсенала. Эти комплексы размещены не только у украинской границы, но и на различных военных базах по всей территории РФ.

"Они делают ставку на "Искандер". Это их основное ракетное вооружение, и они держат запасы по всей стране", – подчеркнул он.

Бескрестнов добавил, что российская промышленность ежемесячно выпускает около 60-70 таких ракет, что создает серьезный вызов украинской системе противоракетной обороны.

"Россия производит больше "Искандеров", чем мы можем получить антибалистические ракеты для Patriot. Зачем жить в иллюзии?", — отметил эксперт.

Он также призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, ведь при дефиците ракет-перехватчиков Россия может активизировать удары по энергетической инфраструктуре.

"Нужно прятаться, не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Если у них сейчас есть возможность достигать 100% попаданий по объектам, это станет проблемой для нашей энергетической инфраструктуры", – предупредил Бескрестнов.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что массированные ракетные атаки России на Киев свидетельствуют не об усилении позиций Кремля, а о его неспособности добиться стратегических успехов на поле боя. В то же время, для жителей столицы это означает рост опасности, ведь, по мнению обозревателей, до наступления зимы Россия может еще больше усилить воздушный террор. .