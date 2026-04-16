Буданов зробив жорстку заяву
Буданов зробив жорстку заяву

Буданов заявив, що подолати корупцію в Україні можливо лише через верховенство права

16 квітня 2026, 22:56
Ткачова Марія

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що ключовою умовою подолання корупції в Україні є повний демонтаж системи "ручного управління".

Буданов про корупцію в Україні

Про це він сказав під час конференції "Операція "Євроінтеграція: реформи в секторі справедливості" у Києві.

За його словами, корупція виникає тоді, коли закони підміняються особистими рішеннями посадовців.

Буданов наголосив, що лише перехід до реального верховенства права дозволить досягти системних змін у цій сфері.

Він також підкреслив, що в умовах війни боротьба з корупцією стала питанням національної безпеки та виживання держави.

На його думку, ефективні результати можливі лише за умови спільних дій влади, активного контролю з боку суспільства та підтримки міжнародних партнерів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що Україна та Росія готуються до нового обміну полоненими.
За його словами, обмін має відбутися найближчим часом. Посадовець зазначив, що обидві сторони наразі проводять необхідні підготовчі процедури, однак процес може затримуватися через організаційні та юридичні нюанси.                      Він пояснив, що інколи одна зі сторін не встигає завершити всі етапи підготовки, що впливає на терміни проведення обміну.      
Раніше Буданов повідомляв, що обмін попередньо планувався до кінця поточного тижня.            
Питання повернення полонених залишається одним із ключових гуманітарних напрямків у взаємодії між сторонами під час війни.  



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://espreso.tv/suspilstvo-u-kievi-vidbulasya-konferentsiya-operatsiya-evrointegratsiya-reformi-v-sektori-spravedlivosti
