Буданов зробив жорстку заяву

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що ключовою умовою подолання корупції в Україні є повний демонтаж системи "ручного управління".

Буданов про корупцію в Україні

Про це він сказав під час конференції "Операція "Євроінтеграція: реформи в секторі справедливості" у Києві.

За його словами, корупція виникає тоді, коли закони підміняються особистими рішеннями посадовців.

Буданов наголосив, що лише перехід до реального верховенства права дозволить досягти системних змін у цій сфері.

Він також підкреслив, що в умовах війни боротьба з корупцією стала питанням національної безпеки та виживання держави.

На його думку, ефективні результати можливі лише за умови спільних дій влади, активного контролю з боку суспільства та підтримки міжнародних партнерів.

