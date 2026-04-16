Буданов зробив жорстку заяву

Ткачова Марія
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що ключовою умовою подолання корупції в Україні є повний демонтаж системи "ручного управління".
Буданов про корупцію в Україні
Про це він сказав під час конференції "Операція "Євроінтеграція: реформи в секторі справедливості" у Києві.
За його словами, корупція виникає тоді, коли закони підміняються особистими рішеннями посадовців.
Буданов наголосив, що лише перехід до реального верховенства права дозволить досягти системних змін у цій сфері.
Він також підкреслив, що в умовах війни боротьба з корупцією стала питанням національної безпеки та виживання держави.
На його думку, ефективні результати можливі лише за умови спільних дій влади, активного контролю з боку суспільства та підтримки міжнародних партнерів.