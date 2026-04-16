Буданов сделал жесткое заявление

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что ключевым условием преодоления коррупции в Украине является полный демонтаж системы "ручного управления".
Об этом он сказал на конференции "Операция "Евроинтеграция: реформы в секторе справедливости" в Киеве.
По его словам, коррупция возникает, когда законы подменяются личными решениями должностных лиц.
Буданов подчеркнул, что только переход к реальному верховенству права позволит добиться системных изменений в этой сфере.
Он также подчеркнул, что в условиях войны борьба с коррупцией стала вопросом национальной безопасности и выживания государства.
По его мнению, эффективные результаты возможны только при условии совместных действий власти, активного контроля со стороны общества и поддержки международных партнеров.