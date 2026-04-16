Война с Россией Буданов сделал жесткое заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Буданов сделал жесткое заявление

Буданов заявил, что преодолеть коррупцию в Украине можно только из-за верховенства права

16 апреля 2026, 22:56
Ткачова Марія

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что ключевым условием преодоления коррупции в Украине является полный демонтаж системы "ручного управления".

Об этом он сказал на конференции "Операция "Евроинтеграция: реформы в секторе справедливости" в Киеве.

По его словам, коррупция возникает, когда законы подменяются личными решениями должностных лиц.

Буданов подчеркнул, что только переход к реальному верховенству права позволит добиться системных изменений в этой сфере.

Он также подчеркнул, что в условиях войны борьба с коррупцией стала вопросом национальной безопасности и выживания государства.

По его мнению, эффективные результаты возможны только при условии совместных действий власти, активного контроля со стороны общества и поддержки международных партнеров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина и Россия готовятся к новому обмену пленными.
По его словам, обмен должен состояться в ближайшее время. Чиновник отметил, что обе стороны сейчас проводят необходимые подготовительные процедуры, однако процесс может задерживаться из-за организационных и юридических нюансов. Он пояснил, что иногда одна из сторон не успевает завершить все этапы подготовки, которые влияют на сроки проведения обмена.
Ранее Буданов сообщал, что обмен предварительно планировался до конца текущей недели.
Вопрос возвращения пленных остается одним из ключевых гуманитарных направлений во взаимодействии между сторонами во время войны.



Источник: https://espreso.tv/suspilstvo-u-kievi-vidbulasya-konferentsiya-operatsiya-evrointegratsiya-reformi-v-sektori-spravedlivosti
