logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.21

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Буданов зробив заяву про вибори в Україні та участь у них
commentss НОВИНИ Всі новини

Буданов зробив заяву про вибори в Україні та участь у них

Головне завдання для керівника ОП зараз – налагодити ефективний переговорний процес, каже Буданов

27 лютого 2026, 03:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Зараз обговорювати можливість проведення президентських виборів в Україні недоцільно. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Буданов зробив заяву про вибори в Україні та участь у них

Кирило Буданов (фото з відкритих джерел)

Під час інтервʼю виданню Al-Modon у колишнього очільника розвідки поцікавилися, чи можуть відбутися президентські вибори у разі припинення вогню на 60 днів, а також чи розглядає він для себе участь у них.

"Моє завдання зараз – налагодити ефективний переговорний процес. Говорити про вибори за нинішніх обставин безглуздо", – заявив Буданов.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що керівник Офісу Президента України Кирило Буданов в інтерв’ю Al Modon заявив, що стратегічні цілі Росії щодо повного захоплення українських територій залишаються недосяжними. Він підкреслив, що за весь час агресії ворог не спромігся встановити повний контроль над жодним із регіонів, на які претендував.

"За 12 років війни рф не окупувала повністю ні одну область України. Упевнений, що ця ситуація не зміниться", — наголосив Буданов.

Очільник ОПУ попередив, що Росія не відмовиться від своїх загарбницьких планів, навіть якщо отримає контроль над частиною земель без бою. На його переконання, лише військова сила здатна зупинити експансію Кремля.

"Наївно вважати, що москва, отримавши контроль над деякими територіями без бою, відмовиться від своїх експансіоністських амбіцій. Тому єдиним реальним стримуючим фактором є українська армія", — підкреслив він. Кирило Буданов також запевнив, що нинішній статус захоплених ворогом земель є лише питанням часу, а український народ ніколи не визнає російських претензій.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини