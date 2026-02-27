Буданов зробив заяву про вибори в Україні та участь у них

Зараз обговорювати можливість проведення президентських виборів в Україні недоцільно. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Кирило Буданов (фото з відкритих джерел)

Під час інтервʼю виданню Al-Modon у колишнього очільника розвідки поцікавилися, чи можуть відбутися президентські вибори у разі припинення вогню на 60 днів, а також чи розглядає він для себе участь у них.

"Моє завдання зараз – налагодити ефективний переговорний процес. Говорити про вибори за нинішніх обставин безглуздо", – заявив Буданов.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що керівник Офісу Президента України Кирило Буданов в інтерв’ю Al Modon заявив, що стратегічні цілі Росії щодо повного захоплення українських територій залишаються недосяжними. Він підкреслив, що за весь час агресії ворог не спромігся встановити повний контроль над жодним із регіонів, на які претендував.

"За 12 років війни рф не окупувала повністю ні одну область України. Упевнений, що ця ситуація не зміниться", — наголосив Буданов.

Очільник ОПУ попередив, що Росія не відмовиться від своїх загарбницьких планів, навіть якщо отримає контроль над частиною земель без бою. На його переконання, лише військова сила здатна зупинити експансію Кремля.

"Наївно вважати, що москва, отримавши контроль над деякими територіями без бою, відмовиться від своїх експансіоністських амбіцій. Тому єдиним реальним стримуючим фактором є українська армія", — підкреслив він. Кирило Буданов також запевнив, що нинішній статус захоплених ворогом земель є лише питанням часу, а український народ ніколи не визнає російських претензій.