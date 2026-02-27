Буданов сделал заявление о выборах в Украине и участие в них

Сейчас обсуждать возможность проведения президентских выборов в Украине нецелесообразно. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов (фото из открытых источников)

В ходе интервью изданию Al-Modon у бывшего главы разведки поинтересовались, могут ли состояться президентские выборы в случае прекращения огня на 60 дней, а также рассматривает ли он для себя участие в них.

"Моя задача сейчас – наладить эффективный переговорный процесс. Говорить о выборах в нынешних обстоятельствах бессмысленно", – заявил Буданов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов в интервью Al Modon заявил, что стратегические цели России по полному захвату украинских территорий остаются недостижимыми. Он подчеркнул, что за все время агрессии враг не смог установить полный контроль ни над одним из регионов, на которые претендовал.

"За 12 лет войны Россия не оккупировала полностью ни одну область Украины. Уверен, что эта ситуация не изменится", — подчеркнул Буданов.

Глава ОПУ предупредил, что Россия не откажется от своих захватнических планов, даже если получит контроль над частью земель без боя. По его убеждению, только военная сила способна остановить экспансию Кремля.

"Наивно считать, что москва, получив контроль над некоторыми территориями без боя, откажется от своих экспансионистских амбиций. Поэтому единственным реальным сдерживающим фактором является украинская армия", — подчеркнул он. Кирилл Буданов также заверил, что нынешний статус захваченных врагом земель только вопрос времени, а украинский народ никогда не признает российских претензий.