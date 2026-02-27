Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов в інтерв’ю Al Modon заявив, що стратегічні цілі Росії щодо повного захоплення українських територій залишаються недосяжними. Він підкреслив, що за весь час агресії ворог не спромігся встановити повний контроль над жодним із регіонів, на які претендував.

Буданов зробив заяву про території України, які так хоче Росія

"За 12 років війни рф не окупувала повністю ні одну область України. Упевнений, що ця ситуація не зміниться", — наголосив Буданов.

Очільник ОПУ попередив, що Росія не відмовиться від своїх загарбницьких планів, навіть якщо отримає контроль над частиною земель без бою. На його переконання, лише військова сила здатна зупинити експансію Кремля.

"Наївно вважати, що москва, отримавши контроль над деякими територіями без бою, відмовиться від своїх експансіоністських амбіцій. Тому єдиним реальним стримуючим фактором є українська армія", — підкреслив він.

Кирило Буданов також запевнив, що нинішній статус захоплених ворогом земель є лише питанням часу, а український народ ніколи не визнає російських претензій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Al Modon заявив, що зміна політичних лідерів у Росії не здатна змінити її агресивну природу. На його переконання, світ перебуватиме у небезпеці, доки російська держава зберігає свій імперський формат.

Очільник ОПУ переконаний, що єдиним надійним гарантом безпеки для України та міжнародної спільноти є деконструкція Російської Федерації в її сучасному вигляді. Замість єдиної імперії на цій території мають з’явитися кілька окремих національних утворень.

"Слід створити умови, за яких Росія зникне як імперія. На її території має виникнути кілька національних держав", — заявив він, додавши, що це допоможе остаточно викоренити імперські амбіції, які загрожують сусідам.